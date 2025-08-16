Ez várhat a magyar gazdaságra, ha Trump békekötésre tudná rávenni Putyint és Zelenszkijt

A világ feszülve figyelt Alaszkára péntek este, ahol találkozott Vlagyimir Putyin orosz államfő és Donald Trump amerikai elnök, hogy az ukrajnai békéről tárgyaljon. Ugyan az orosz–ukrán háború a csúcstalálkozó után sem ért véget, azonban elérhető közelségbe került a fegyverszünet, illetve a békemegállapodás. Elemzőket kérdeztünk arról, hogy szerintük a harcok csitulása milyen előnyökkel járhat Magyarország számára.
Jó lenne, ha ez nem csak a szerencsén múlna, de ha az a szerencsés helyzet áll be, hogy véget ér a háború, és a szankciókat is eltörlik, az több szempontból is kedvező lenne a magyar gazdaságra nézve
– mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdása, aki szerint ez esetben egyrészt az energiapiacon mérséklődő kockázatokkal, a növekvő kínálat miatt pedig csökkenő árakkal szembesülnénk. Ez azért lényeges, mert Magyarország jelentős energiaimportra szorul, így ha ennek ára csökken, az a folyó fizetési mérlegre jó hatással van, ami pedig erősítheti a forintot. Az alacsonyabb világpiaci energiaár és az erősebb forint pedig javítaná az inflációs kilátásokat, ami közelebb hozná a jegybanki kamatvágást, ami pedig a beruházásokra lenne jó hatással.
Emlékezetes, 2022-ben az orosz–ukrán háború kitörését követően az energiaárak elszállása és a magyar folyó fizetési mérleg hiányának drámai, a GDP 8 százalékára való emelkedése okozott nem kevés fejtörést a magyar gazdaságpolitikának. Az egyensúly felbomlása vezetett a forint tartós gyengüléséhez, illetve az infláció megugrásához.
A másik, szintén nem elhanyagolható tényező, ami erősítheti a forintot egy fegyverszünet vagy békekötés esetén, az a kockázati megítélés javulása. Ez a kötvényhozamokra is hatással van, így az államadósság finanszírozásának költsége is mérséklődhetne. Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a béke nem csak a magyar gazdaságra hatna, de a régió többi országának gazdaságát is pozitívan befolyásolná, azaz a külső kereslet is növekedni tudna, tovább segítve az exportot. Ezzel pedig talán végre beindulhatna a gazdasági növekedés – húzta alá Regős Gábor.
Molnár Dániel, az MGFÜ Elemzési Központjának vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz–ukrán háború és annak esetleges eszkalációja továbbra is bizonytalansági tényezőként jelenik meg a gazdasági szereplők döntéseiben. A kockázatok mérséklődése tehát javítaná a kilátásokat.
A hatások közvetlenül először az energiaárakban jelennének meg, már csak a tárgyalások hírére is mérséklődést mutatnak az európai tőzsdei gázárak.
– emelte ki az elemző, aki szerint a forint elmúlt időszakban látott erősödésében jelentős szerepet játszhattak a tárgyalásokról szóló hírek. A geopolitikai konfliktusok erősödése jellemzően negatívan érinti a feltörekvő piaci devizákat, mivel csökken a befektetők kockázatvállalási hajlandósága,
így egy békemegállapodás még további felértékelődéssel járhat a forint piacán.
Persze a hazai fizetőeszköz mozgásában nem csak ez játszik szerepet. Az amerikai gazdasági adatok, legfőképpen a munkaerőpiac állapota miatt nőttek a Fed-kamatvágásokkal kapcsolatos várakozások, a piaci az árazások alapján év végéig már két-három kamatcsökkentést vár, pár hete volt olyan időszak, amikor csak egy alkalommal számoltak. Ez a fordulat pedig szintén hozzájárult a dollár gyengülésén keresztül a forint erősödéséhez.
Regős is úgy látja, hogy a forint az elmúlt időszakban minden kis jó hírre is pozitívan reagált, például akkor is, amikor bejelentették Trump és Putyin találkozóját, pedig tulajdonképpen nem történt semmi, csak a várakozások javultak. Arra azonban figyelmeztetett, hogy a békekötés egy hosszú folyama, ami a forint esetében hektikus mozgásokat válthat ki. Egy-egy döntés vagy bejelentés a várakozásokat javíthatja vagy ronthatja, ez pedig a hazai fizetőeszköz árfolyamában hol gyengülést, hol erősödést eredményezhet.
Az USA a bevezetett szankciók egy részét feloldotta, hangsúlyozva, hogy ennek célja az alaszkai találkozó lehetővé tétele, hogy a bevezetett intézkedések ne akadályozzák a találkozó sikeres megszervezését. Ugyanakkor Molnár Dániel szerint magyar szempontból a kérdés nem az amerikai szankciók jövője lesz, hanem az uniós intézkedéseké.
Tartós béke esetén, ha erősödnek az USA és Oroszország közötti gazdasági kapcsolatok, akkor az EU folytatódó elzárkózása csak újabb versenyhátrányt eredményezne. Így a gazdasági érdekek is a szankciók feloldását indokolnák, még ha jelenleg nincs is meg rá a politikai akarat
– magyarázta az MGFÜ elemzője. Ezzel egyetért Regős Gábor is, aki szerint Magyarországnak az lenne segítség, ha az Európai Unió oldaná fel a szankciókat, hiszen ezek azok, amelyek ránk hatnak. Ebben persze az Egyesült Államoknak annyi szerepe lehet, hogy nem helyez nyomást az Európia Unióra, hogy az szankciókat vessen ki. Talán annyi pozitívumot jelenthet, hogy javítja a piac várakozásait, ezen keresztül pedig minimálisan erősíti a forintot – mondta a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.
