Öveket becsatolni: akkora meglepetés érik a magyar inflációs fronton, hogy abba a forint is beleremeghet

Az energiafogyasztás alakulása havi alapon most szintén csökkentőleg hathatott: május a szokásosnál jóval hidegebb volt, még fűteni is kellett, akkor a fogyasztás magas volt, ez júniusban került a számlákra, tehát a júniusi átlagos árszint volt magasabb, ezt követően viszont a július visszatérhetett egy normalizáltabb szintre. Szintén az alacsonyabb infláció irányába hat a mérsékelt külső infláció, az eurózóna inflációja júliusban is a célon, 2 százalékon állt.

A piacot is meglepheti az inflációs adat

Az utóbbi hónapok egyik legizgalmasabb inflációs adatközlése elé nézünk

– mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki szerint olyan számok érkeznek mind az inflációs, mind pedig a maginflációs ráta tekintetében, amelyek érezhetően megmozgathatják a piacokat. Nem is maga a havi alapú árváltozás lesz izgalmas, mert az mindkét mutató tekintetében 0,0-0,1 százalék körüli indexet hoz az ING Bank számításai szerint. Az izgalmat inkább az jelenti, hogy ez az alacsony egyhavi infláció találkozik az egy évvel ezelőtti magas bázissal. Ennek hatására a fő inflációs mutató 4,0 százalékra süllyedhet, sőt elképzelhető akár az is, hogy ismét hármassal kezdődjön az inflációs ráta júliusi értéke.

Ennél is „sokkolóbb” lehet az elemző szerint, hogy a maginfláció 3,6 százalékra eshetett júliusban. Négy százalék alatt legutóbb 2021 nyarán járt ez a fajta szűrt árindex.

A Fed esetében a piac immáron ismét érdemi esélyt ad a három kamatvágásra (tehát hogy minden idén még hátralévő ülésen 25-25 bázispontot vágjanak), és figyelembe véve, hogy akár az EKB is vághat még egyszer kamatot idén, a befektetők visszaárazhatják a magyar kamatvágás esélyét is. Az elmúlt hetekben ugyanis számottevő változások zajlottak ezen a téren: míg a piac korábban akár két-három kamatvágást is valószínűsített az MNB részéről idén (elsősorban a negyedik negyedévben), mára ezt olyannyira kiárazták, hogy nagyjából fifti-fifti esélyt adnak arra, hogy lesz-e egyáltalán egy kamatvágás idén, vagy sem.

A behorpadó júliusi infláció láttán könnyen újra elszaladhat a ló a befektetőkkel, és beárazhatnak egy hosszabb kamatvágási ciklust még idénre. Mindez pedig a forintot is kellemetlenül érintheti, hiszen ezzel a jövőben várt pozitív reálkamat csökkenne, ahogyan a régiós relatív kamatelőnyünk is, vagyis sokan dönthetnek úgy, hogy zárják a forint mellett pozíciókat

– magyarázta az elemző, hozzátéve, hogy ez eladási hullámot indíthat, főleg a nyári uborkaszezon kellős közepén, és pillanatok alatt a 400–405-ös sávban találhatjuk magunkat.

Még mindig van inflációs nyomás, főleg a szolgáltatások drágulhattak

Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató szenior makrogazdasági elemzője ugyancsak a bázishatások szerepét emelte ki. Egy évvel korábban, 2024 júliusában az élelmiszerek, a szolgáltatások és az üzemanyag ára is jelentősebben emelkedett, ezek az értékek pedig most épülnek be a bázisba.

Ugyanakkor az elemző szerint a kedvezőbb júliusi adatok ellenére még mindig van inflációs nyomás a gazdaságban, ráadásul a lakossági észlelésben felülreprezentált élelmiszerek esetében a legjelentősebb.

Miközben a kormányzati beavatkozás 2-3 százalékponttal csökkentette az élelmiszer-inflációt, az inputárak emelkedése továbbra is felfelé mutató kockázatot hordoz. Az élelmiszereknél a világpiaci árak emelkedésén túl problémát okoz a hazai csapadékmentes időjárás is, ami a hazai zöldség- és gyümölcsárak mellett a gabonafélék árdinamikájára is hatást gyakorol.