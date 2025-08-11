Kormányrendelet: több tízmilliárd forintos lökést kap a magyar turizmus – új hitelprogramokkal erősíti az ágazatot a kormány

A magyarországi turizmus versenyképességének növelése, valamint a magyarországi turisztikai szolgáltatók fejlődése érdekében bevezetni kívánt kedvezményes hitelkonstrukciókról jelent meg kormányhatározat a hétfő este kiadott Magyar Közlönyben. Ebből kiderült, hogy a kormány átfogó intézkedéscsomagot fogadott el a magyar turizmus és vendéglátóipar hosszú távú, fenntartható fejlődésének elősegítése érdekében.

Jelentős löketet kaphat az új programokkal a magyar turizmus és vendéglátóipar. Fotó: Northfoto

A döntés értelmében a következő években több tízmilliárd forint áll majd rendelkezésre kedvezményes hitelprogramok, kamattámogatás és fejlesztési források formájában.

Új korszak a turizmusfinanszírozásban

A rendeletben a kormány leszögezi, egyetért azzal, hogy a turisztikai és vendéglátóipari vállalkozások finanszírozási hátterét teljesen meg kell újítani. Ennek érdekében a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zrt. dolgozza ki a hitelprogram részletes feltételeket, a frissen megjelent kormányrendelet előírásai szerint.

Az új KTH Turisztikai Hitelkonstrukciók célja, hogy kedvező feltételekkel támogassák a turisztikai térségekben működő vállalkozásokat, erősítve a szektor versenyképességét és innovációs képességét.

Milliárdok a kamattámogatásra

A kormány nemcsak a hitelprogramokat indítja el, hanem a hozzájuk kapcsolódó kamattámogatás finanszírozását is biztosítja. A 2025–2031 közötti időszakra előirányzott keretösszeg meghaladja a 38 milliárd forintot.

A források elosztása:

2025-ben: legfeljebb 100 millió forint

2026-ban: legfeljebb 5,2 milliárd forint

2027-ben: legfeljebb 6,9 milliárd forint

2028–2031 között: összesen legfeljebb 25,9 milliárd forint

A kötelezettségvállalás éves felső korlátját is rögzítették, amely 2026-tól 2031-ig évről évre több milliárd forintot biztosít a vállalkozások számára.

Mit jelenthet ez a vállalkozásoknak?

A turisztikai és vendéglátóipari cégek a következő években az intézkedéssel első sorban nagyon kedvező kamatozású fejlesztési hiteleket érhetnek el, de az állami kamattámogatással csökkenthetik a finanszírozási költségeiket és hosszú távú, tervezhető forráshoz juthatnak beruházásaikhoz.