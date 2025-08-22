A kormány fejenként százmilliókat ad, energiát vár cserébe

Magyarország energiaszuverenitásának erősítése érdekében 13 milliárd forintos vállalati innovációs program indul a Jedlik Ányos Energetikai Programban – jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Lantos Csaba energiaügyi miniszter közös sajtótájékoztatón pénteken Budapesten.
Hankó Balázs ismertette, hogy az innovációt erősítő programmal a kormány célja a magyar tulajdonú vállalatok versenyképességének javítása és összekapcsolása az egyetemekkel, hogy Magyarország 2030-ra Európa tíz legjobb innovátora közé tartozzon.
Lantos Csaba elmondta, hogy az Energetikai kutatás-fejlesztési projektek támogatása című pályázatra mikro-, kis- és középvállalatok jelentkezését várják.
Társadalmi konzultáció után döntöttek az igényelhető támogatási összeg csökkentéséről,
a vállalatok így 100 és 600 millió forint közötti forrásra pályázhatnak, amelyből innovatív energiatechnológiai fejlesztéseket valósíthatnak meg.
Már százmilliárd forint ment a kis- és középvállalkozóknak ezen a fontos programon keresztül
Újabb jelentős mérföldkő a Széchenyi Kártya Programban: a költség, kamat- és díjtámogatások kifizetéseinek összege idén elérte a 100 milliárd forintot. A kormány szerint a célzott támogatási források ösztönzik a beruházásokat, miközben hozzájárulnak a fenntartható gazdasági növekedés előmozdításához.
