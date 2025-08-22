A kormány fejenként százmilliókat ad, energiát vár cserébe

Magyarország energiaszuverenitásának erősítése érdekében 13 milliárd forintos vállalati innovációs program indul a Jedlik Ányos Energetikai Programban – jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Lantos Csaba energiaügyi miniszter közös sajtótájékoztatón pénteken Budapesten.

A kormány innovációs programot indít a magyar vállalatok számára / Fotó: Soós Lajos / MTI

Hankó Balázs ismertette, hogy az innovációt erősítő programmal a kormány célja a magyar tulajdonú vállalatok versenyképességének javítása és összekapcsolása az egyetemekkel, hogy Magyarország 2030-ra Európa tíz legjobb innovátora közé tartozzon.

Lantos Csaba elmondta, hogy az Energetikai kutatás-fejlesztési projektek támogatása című pályázatra mikro-, kis- és középvállalatok jelentkezését várják.

Társadalmi konzultáció után döntöttek az igényelhető támogatási összeg csökkentéséről,

a vállalatok így 100 és 600 millió forint közötti forrásra pályázhatnak, amelyből innovatív energiatechnológiai fejlesztéseket valósíthatnak meg.