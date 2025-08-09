Magyarország összeszerelőüzem: ezen már csak nevetni lehet – egyetlen ábra megmutatja az igazságot

Nehéz felidézni, mióta tart hol kisebb, hol nagyobb intenzitással az a gazdasági természetű vita a magyar közéletben, hogy mit ér a magyar ipar, mikor csak összeszerelésre alkalmas. A Magyarország összeszerelőüzem című elméletet a kormány és a szakértők egy része sokszor igyekzett már cáfolni, ám most ehhez megérkezett a végső érv.
Méghozzá egyenesen Nagy Márton tollából. A nemzetgazdasági miniszter egy uniós kimutatást osztott meg a közösségi oldalán, ami végképp nevetségessé tette azt a vádat, hogy a magyar termelés a múlt században marad volna.
Magyarországon az egyik legmagasabb az Európai Unióban a csúcstechnológiai feldolgozóiparban, illetve a csúcstechnológiai tudásintenzív szolgáltató szektorokban dolgozók aránya – emelte ki Nagy Márton. És valóban: a statisztika szerint a csúcstechnológiát képviselő feldolgozóipari és tudásintenzív szolgáltató ágazatokban foglalkoztatottak aránya
Magyarországon volt a negyedik legmagasabb az Európai Unióban 2024-ben.
Ráadásul az összevetés forrása az Eurostat, szóval még azt sem lehet mondani, hogy magyar számbűvészetről lenne szó. Tehát:
itthon a vonatkozó dolgozók aránya 6,7 százalék volt,
ipar áll jobban. Az EU-átlag pedig csak 5,1 százalék.
Egy ország versenyképességét nagymértékben meghatározza, hogy mennyire tudja használni és kiaknázni az új technológiákban rejlő lehetőségeket. A legfejlettebb csúcstechnológiákat alkalmazni képes vállalatok és ágazatok a gazdasági növekedés fő mozgatórugóivá válhatnak. Az Eurostat a feldolgozóipari ágazatokat a technológiai intenzitás alapján sorolja be 4 különböző technológiai szintre, továbbá a szolgáltató szektort is több területre bontja az alkalmazott technológiai szint, illetve az alapján, hogy a tevékenység mennyire tudásintenzív – magyarázta az adatok hátterét Nagy Márton.
Majd tovább szálazta:
Ez tehát az uniós tagországok között a 4. legmagasabb arány volt, csak az EU legfejlettebb országai, Írország, Svédország és Finnország azok, ahol a munkavállalók magasabb hányada dolgozott a csúcstechnológiát képviselő ágazatokban.
A nemzetgazdasági miniszter szerint ezek az eredmények azt mutatják, hogy
Magyarország nem követi, hanem alakítja a jövőt.
A csúcstechnológiás szektorokban való jelenlét nemcsak gazdasági siker, hanem stratégiai előny is – az ország versenyképességének záloga. Mi továbbra is azon dolgozunk, hogy még több magyar vállalkozás tudjon belépni ebbe a körbe, és még több magyar munkavállaló részesüljön a tudásalapú gazdaság nyújtotta lehetőségekből – zárta bejegyzését.
