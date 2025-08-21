A szemünk láttára apad el Magyarország hatodik legbővizűbb folyója: drámai a helyzet a vidéki városnál – senki nem számított rá

Egy hónapon belül másodszor dőlt meg a Maros vízállásának negatív rekordja Makónál. A vízmérce tanúsága szerint szerda estére ez mínusz 120 centiméteresre apadt – és mivel száraz az idő, lehet, hogy lesz még ennél is alacsonyabb.
A Délmagyar.hu Csongrád-Csanád vármegyei hírportál a múlt héten azért látogatott el Apátfalva térségébe, hogy megörökítse a Maros vízállásának negatív rekordját. Ezt augusztus 15-én, pénteken meg is tette a folyó. Ezt követően megint nőtt a folyó vízszintje, és akkor még senki sem gondolta, hogy nem sokkal később ennél is alacsonyabbat mutat majd a vízmérce Makónál.
Augusztus 15-én, pénteken mínusz 118 centis volt az új makói rekord. Ez nem azt jelenti, hogy több mint egy méterrel a meder alá kell ásni vízért, hanem azt, hogy az 1864 óta létező helyi vízmércén az akkor megjelölt nulla viszonyítási ponthoz képest ennyi az állás. A korábbi rekordot, a mínusz 117 centimétert 2022. augusztus 18-án mérték.
Az előző rekord három évig élt, az újabb azonban még egy hétig sem. A nemzeti ünnepen, augusztus 20-én, szerdán már mínusz 120 centit lehetett látni az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján. Ahol az is olvasható, hogy a folyó vízhozama mostanában közel 38 ezer liter másodpercenként. Ez az érték például augusztus 5-én 85 ezer liter volt, az akkori –56 centiméteres vízállásnál.
A Délmagyar emlékeztet, hogy nyár végén, ősszel rendszerint alacsony a Maros vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Ez a fürdőzők számára örömöt jelent, ha még augusztusban, a hőség idején tapasztalhatják meg – olyankor kisebb szigetek Maros-parti strandnál is előbukkannak a vízből, ahol sokan szeretnek napozni.
Hozzátették, hogy az előrejelzéseket látva egyébként úgy tűnik, elképzelhető, hogy a mostani negatív rekord is megdől hamarosan, ugyanis nagy a szárazság még mindig.
Nemcsak a Marosnál akadnak problémák. A Zagyva folyó vízhozama az elmúlt években drasztikusan visszaesett . A szolnoki szakaszon a medret zöld növényzet borítja, a folyó medre szinte teljesen kiszáradt, vagy csak néhány centiméter víz csordogál benne. Mindez a tartós aszály és a szokatlanul kevés csapadék következménye, amit a klímaváltozás váltott ki.
A vízügyi szakemberek folyamatosan követik a folyó állapotát, és szükség esetén eltávolítják a víz lefolyását akadályozó torlaszokat, illetve a bedőlt fákat. Emellett a vízhozam fenntartása érdekében összehangoltan üzemeltetik a dombvidéki víztározókat, és újabb tározók építését tervezik, hogy csapadékosabb időszakokban több vizet tudjanak visszatartani.
A Zagyva felső szakaszán jelentős mederkotrási munkálatok is folytak az aszály elleni védelem indokával, ami vitákat váltott ki.
