MÁV: helyreállt a rend - újra minden csatornán lehet jegyet venni

Ismét működnek az online jegyértékesítési felületek a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen – közölte a Mávinform szombaton délután a honlapján.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy szombat délelőttől egy rendszerhiba miatt nem működtek a felületek, és a hiba elhárításáig csak a vonatokon, a pénztárakban és az automatáknál lehetett jegyet venni.