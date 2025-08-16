MÁV: helyreállt a rend - újra minden csatornán lehet jegyet venni

Ismét működnek az online jegyértékesítési felületek a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen – közölte a Mávinform szombaton délután a honlapján.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy szombat délelőttől egy rendszerhiba miatt nem működtek a felületek, és a hiba elhárításáig csak a vonatokon, a pénztárakban és az automatáknál lehetett jegyet venni.
