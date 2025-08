Döntött a kormány a MÁV-ról, Lázár János nagy bejelentésre készül: új korszak veszi kezdetét a magyar vasútnál

Frissülő cikkünk!

A korszerű motorvonatok beszerzése már sínen van, most pedig 30-40 évet fiatalodik a magyar vasút – jelentette be a Facebookon Lázár János építési és közlekedési miniszter. Emlékeztetett rá, hogy a kormány korábban feladatul adta, hogy kutassanak fel olyan vasúti flottákat, amelyek megvásárlásával korszerűbbé, megbízhatóbbá és kényelmesebbé tehető a vasúti közlekedés. A kormány azután arról döntött – ehhez forrást is biztosítva –, hogy vásároljanak is ezekből az Európában már bizonyított szerelvényekből.

Fotó: Bús Csaba

Ezek nem tervek, szándéknyilatkozatok vagy 25 éves víziók, hanem a közeljövő fejlesztései – szögezte le Lázár János.

„A teljes magyar vasúti flotta utaskapacitásának 10 a százaléka újul meg. Ahol eddig 40-50 éves, kiszolgált szerelvények közlekedtek, azokat korszerű és kényelmes motorvonatokra cseréljük. Részletek és még több újdonság a következő KözlekedésInfón. Hamarosan!” – írta a miniszter szerdán a fejlesztésekről.

Jönnek a motorvonatok is

„Tárgyalok a kínaiakkal és a svájciakkal, nem titok, hogy következő napokban nagy döntések fognak születni” – ezt mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter egy korábbi Lázárinfón, amikor az általa tervezett használt motorvonatok beszerzéséről beszélt. A miniszter által említett kínai tárgyalások újdonságnak számítanak, idáig ugyanis csak a svájci szál volt ismert.

A tárcavezető a közlekedési infón beszélt arról, hogy előrehaladott tárgyalásban van egy meg nem nevezett ország képviselőivel, akik több száz motorvonatot cserélnének le néhány év leforgása alatt. Később, februárban a Boonnak adott interjújában meg is nevezte ezt országot.

Folyamatosan tárgyalok a svájciakkal. Komoly esély van rá, hogy Magyarország jelentős motorvonatflottát fog vásárolni az alpesi országból

– mondta február elején a miniszter. Döntését, hogy miért pont a svájciakra esett a választása, azzal indokolta, az alpesi ország tízévente lecseréli a járműparkját, tehát meglehetősen fiatal flottával rendelkezik.

Erre írtuk azt, hogy nemcsak a flotta életkora, hanem a járművek típusa miatt is ideális választás lenne a MÁV-nak egy ilyen beszerzés. A svájciak ugyanis a Stadler motorvonatoknak éppen azoktól a típusaitól válnának meg jövőre, amelyek közül több Magyarországon lassan húsz éve jelen van a vasúti forgalomban. Az összes beszerzést figyelembe véve 122 FLIRT és 40 KISS van a hazai vasúti forgalomban, ráadásul a végső összeszerelésüket a szolnoki Stadler-gyárban végzik, tehát nagy tapasztalat halmozódott fel velük kapcsolatban. Lázár János arra nem tért, hogy pontosan mely vonatokat vásárolná meg a magyar állam.