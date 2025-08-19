Villámgyorsan fellelték a MÁV több milliárdot érő új vonatának megrongálóját – a vandál erre nem számított

Vasárnap éjjel Újszászon ismeretlen személy megrongálta a MÁV csoport Vitorlás InterRégió KISS motorvonatát – számolt be korábban a Világgazdaság a vasúttársaság tájékoztatása alapján. A MÁV szerint rongálásra sajnos már korábban is akadt példa, de ilyen mértékűt eddig nem tapasztaltak: legalább tíz ablakot törtek be, szétverték a belső monitorokat, sőt a tettes még az állomás peronján is megrongált egy esőbeállót.
Az anyagi kár is jelentős, meghaladhatja az 50 millió forintot is, de ennél is nagyobb az utasoknak okozott kár, a jármű ugyanis hosszabb időre kiesik a forgalomból is, a következő időszakban a Budapest–Újszász vonal sok ingázója lesz kénytelen nélkülözni a motorvonatot. Minden KISS motorvonaton fedélzeti kamera működik, és az újszászi állomáson ugyancsak kamerarendszer van kiépítve.
A MÁV az esettel kapcsolatban frissítést tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben arról számol be, hogy már hétfőn elkapták a tettest. Mint írják, a kamerafelvételek alapján a rendőrség azonosította az elkövetőt, és ki is adta ellene a körözést. A rongálásért körözött személyek listája a rendőrség honlapján megtalálható.
A Stadler KISS motorvonatait 2018-ban szerezték be, egyenként 16,7 millió euróért, azaz 6,6 milliárd forintért.
Néhány nappal korábban a Világgazdaság arról cikkezett, hogy megrongálták a Magyarországon tesztelt, Zemu névre hallgató kínai szupervonatot. A szerelvény mindkét oldalát összegraffitizték.
