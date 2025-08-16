Lesújtó hírt közölt a MÁV: leállt az egyik legkedveltebb rendszere

Szombat délelőttől rendszerhiba miatt nem működik a jegyértékesítés az online csatornákon, a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen sem, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán - tudatta a MÁV-csoport az MTI-vel.
A hiba elhárításáig a vonatokon, a pénztárakban és az automatáknál lehetséges a jegyvásárlás - írták.
A társaság a havi adatokat összefoglaló közleményében arról számlolt be, hogy a menetrendszerűségi adatokat júliusban főként a vihar határozta meg, amely július 7-8-án orkánerejű széllel tört be az országba és jelentős károkat okozott mind a vasúti, mind a közúti infrastruktúrában. A pusztítás mértékét látva azonban figyelemre méltó, hogy a haladéktalanul megkezdett és éjjel-nappal zajló kárelhárítás, illetve a haváriahelyzetben gyorsan kialakított, alternatív forgalmi rend jelentős mértékben ellensúlyozni tudta a vihar hatásait.
Így a hónap egészében végül az előző év azonos időszakához képest nagymértékben, nem kevesebb, mint 8%-kal alakult kedvezőbben a MÁV-csoport vonatainak pontossága: 80,43%-os lett. További pozitív fejlemény, hogy tavalyhoz képest csökkent a napi késési mutatók ingadozási mértéke is.
Mindezzel együtt a vihar természetesen jelentős nyomokat hagyott a pontossági adataikban. Júliusban a vonatok 3,95%-a szenvedett el legalább 20 perces késést, ami nagyobb az előző hónapban regisztrált adatnál. Az utasok nagy részére így mintegy 103 millió forintos kártérítést fizetett ki a MÁV az év hetedik hónapján.
