Új csodafegyvert vetett be a MÁV - itt van minden részlet, lehull a lepel a fennakadásokról

Az év eleje óta önálló haváriaközpontból szervezi a MÁV csoport az utasok célba juttatását, ha a szerelvényük műszaki, időjárási vagy más okból elakad. A Világgazdaságot Kelecsényi Gábor, a központ vezetője avatta be a részletekbe.

Kelecsényi Gábor a MÁV haváriaközpontjának vezetője a csoport diszpécserközpontjában / Fotó: MÁV

Miért kellett önálló haváriaközpontot létrehozni? Annyira megszaporodtak a MÁV-nál a forgalmi problémák?

A zavarok elhárításán, a rendkívüli helyzetek kezelésén természetesen eddig is jól képzett, tapasztalt kollégák dolgoztak a MÁV csoportnál. A kötött pályás és a közúti, azaz a vasúti és az autóbuszos személyszállítási szolgáltatások integrációját követően azonban egyre nagyobb szükség lett arra, hogy létrejöjjön egy erős felhatalmazással rendelkező koordináló központ, ahonnan ez a hatalmas és összetett rendszer egyben átlátható és irányítható. Ha tetszik, a haváriaközpont lett a karmester a profi zenészekből álló szimfonikus zenekar élén. Az első fél év tapasztalatai mutatják, hogy ez számos gyakorlati előnnyel jár. A zavarelhárításban ugyanis sok eszközzel és hatalmas infrastruktúrán dolgozunk mind a pályaműködtetés, mind a személyszállítás részéről, ráadásul ebben a nagy rendszerben az egyes szervezeti egységek gyakran fizikailag is távol vannak egymástól. Az organikus fejlődésnek pedig természetes velejárója volt, hogy minden egyes szervezet egy kicsit másképpen, a saját eszközei és szempontjai szerint kezelte a haváriahelyzeteket. A cégcsoporti integráció miatt azonban már nem csak lehetségessé, de szükségessé is vált, hogy a zavarelhárításban is szintet lépjünk: összehangoljuk a rendelkezésre álló erőforrásokat, és minden mást megelőzve az utas érdekei felől közelítve, egységesen, gyorsan és sztenderdizált módon kezeljük a rendkívüli forgalmi helyzeteket.

Ön honnan érkezett a haváriaközpont vezetésébe?

Az idén januárban kerültem a MÁV csoporthoz. Előtte 32 évig a budapesti közlekedésben dolgoztam, először a BKV-nál, 2012-től pedig a BKK-nál, főként forgalomirányítóként, forgalomszervezőként, illetve ezen területek vezetőjeként. Éppen e szakmai és vezetői tapasztalatom és gyakorlatom miatt kértek fel a MÁV haváriaközpontjának vezetésére. Bevallom, én magam is úgy éreztem, hogy hiányozna az önéletrajzomból a MÁV csoport, hiszen az ország legnagyobb közlekedési vállalatánál végezni ezt a munkát a pályám eddigi legnagyobb kihívása és talán legszebb feladata is.