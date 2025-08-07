Bejelentést tett a MÁV-vezér: ezért omlott össze a magyar vasút pünkösdkor – de van megoldás

Az auditálási folyamat összesen három hetet vett igénybe, ez alatt a MÁV csoport és a Siemens kollégái közösen dolgoztak a vasúti átjárók felülvizsgálatán a Budapest–Székesfehérvár vonalon – mondta a Világgazdaság megkeresésére Hegyi Zsolt, a MÁV Start vezérigazgatója, akit a június 7-i, Budapest–Balaton vonalon történt fennakadásokat követően elvégzett auditálás kapcsán kérdeztünk.

MÁV-vezér: ezért omlott össze a magyar vasút pünkösdkor / Fotó: Kallus György

Hegyi Zsolt szerint a vizsgálat időigényét elsősorban az magyarázza, hogy a meghibásodással kapcsolatos többféle hipotézist kellett kizárni ahhoz, hogy megbízhatóan megállapíthatók legyenek azok a konkrét műszaki problémák, amelyek az érintett, egyébként nemrégiben felújított szakasz meghibásodásait okozták. Miután ez megtörtént, ugyancsak hosszabb extrém hőséget és átlagos nyári meleget egyaránt tartósan magában foglaló időszakra volt szükségük ahhoz, hogy a beazonosított megoldások hatékonyságát tesztelhessék. Ezek mostanára mind megtörténtek.

Arra a kérdésre, hogy milyen konkrét lépések születtek az auditnak köszönhetően, a MÁV vezérigazgatója elmondta, új, műszaki „rohamkocsit” szereltek fel és állítottak szolgálatba a vasútvonal mentén.

Ezzel rugalmasabban és gyorsabban tudnak beavatkozni, ha ismét jelentkeznének azok a sorompóhibák, amelyeknek részben a megelőzését, részben pedig a sokkal gyorsabb elhárítását teszik lehetővé a audit tanulságai. Ami a megelőzést illeti, a síneknél ezen a nyáron ugyancsak tesztelt módszerhez hasonlóan passzív hővédelemmel láttak el egy sorompót.

Az első adatok 3-6 fokkal kisebb hőmérsékletről számoltak be a védőfestékkel ellátott sorompódobozok esetében. Az adatokat augusztus végén fogjuk kiértékelni és ez alapján hozzuk meg a következő döntéseket

– árulta el Hegyi Zsolt, aki hozzátette, hogy ezen kívül racionalizálták és fejlesztették a logisztikai irányt is, így könnyebb és elérhetőbbé vált a tartalékalkatrészek keresése, illetve ezekből alaposan be is „táraztak” a főszezonra.

Hangsúlyozta, hogy ezek a hibák kialakulásának megelőzését, részben a hibák gyorsabb elhárítását teszik lehetővé, de ez még korántsem a folyamat vége, további lépésekre: vizsgálatokra és beavatkozásokra is szükség lesz.

A Siemensszel megállapodtak egy, mind a 12 sorompóra kiterjedő felújítási programban a vonalat érintően, melyet az ősz folyamán végeznek el. Továbbá tervezik a sorompók szoftveres frissítését is, amellyel már nemcsak a helyszínen, hanem távolból, az irányítóközpontból is kezelhetők a hibák, köztük azok is, amelyekhez most még minden esetben helyszíni beavatkozásra van szükség.