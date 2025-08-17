Deviza
EUR/HUF394.79 -0.16% USD/HUF337.61 -0.07% GBP/HUF457.67 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.64 -0.21% RON/HUF78.04 -0.06% CZK/HUF16.15 -0.06% EUR/HUF394.79 -0.16% USD/HUF337.61 -0.07% GBP/HUF457.67 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.64 -0.21% RON/HUF78.04 -0.06% CZK/HUF16.15 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szolnok
Szentes
Cívis InterRégió
Nyíregyházára
mozdony
vonat

Nem sok hiányzott ahhoz, hogy összeütközzön két vonat: egy magáncég mozdonya volt a ludas

Egy magántársaság szerelvény nélkül haladó mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél.
VG
2025.08.17, 19:12
Frissítve: 2025.08.17, 19:20

Vasárnap délután Szolnok és Szajol között egyelőre nem közlekedhetnek a vonatok hatósági intézkedés miatt, mert egy magántársaság szerelvény nélkül haladó mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél. A záhonyi és a békéscsabai fővonalon jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani estig - közölte a MÁV.

MÁV, mozdony,
A kép illusztráció. Fotó: Gál Gábor

Közben Szolnok és Szajol között egy vágányon újraindult a vonatforgalom, de a záhonyi és békéscsabai fővonalon utazóknak késő estig továbbra is jelentősen hosszabb eljutási idővel kell számolniuk.

Fennmaradt esti forgalmi változások:

  • Az IC vonatok a teljes útvonalon közlekednek, Szajolban is megállnak.
  • A Cívis InterRégiók Szolnok és Szajol között nem közlekednek.
  • ​A Nyugati pályaudvarról 18:25-kor Nyíregyházára induló Cívis InterRégió (6108) a teljes útvonalon kimarad.
  • Szolnok és Szajol között pótlóbuszok közlekednek, a buszok folyamatosan indulnak, a vonatokhoz nem csatlakoznak.
  • Szolnok és Szajol között a Volán buszjáratain a vasúti jegyek érvényesek, Szajolban is betérnek a buszok a vasútállomásra.
  • A záhonyi és a békéscsabai fővonalon minden vonat helyjegy váltása nélkül igénybe vehető.
  • A Balaton felől érkező távolsági vonatok a teljes útvonalukon közlekednek.
  • A Szolnok-Szentes vonal vonatai Tiszatenyőn fordulnak vissza Szentes felé, a békéscsabai vonatok Tiszatenyőn is megállnak.
    Ma reggel a balatoni vonalon azért volt fennakadás, mert a vonat elgázolt egy embert Agárdnál. A vasúti átjáróban egy kerekesszékkel közlekedő férfi haladt át, amikor a Celldömölk irányából Budapest felé tartó személyvonat elütötte. A 45 éves férfi a helyszínen életét vesztette. Ezen a vonalon időközben helyreállt a mentrend szerinti forgalom.
     


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu