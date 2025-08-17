Nem sok hiányzott ahhoz, hogy összeütközzön két vonat: egy magáncég mozdonya volt a ludas

Vasárnap délután Szolnok és Szajol között egyelőre nem közlekedhetnek a vonatok hatósági intézkedés miatt, mert egy magántársaság szerelvény nélkül haladó mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél. A záhonyi és a békéscsabai fővonalon jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani estig - közölte a MÁV.

A kép illusztráció. Fotó: Gál Gábor

Közben Szolnok és Szajol között egy vágányon újraindult a vonatforgalom, de a záhonyi és békéscsabai fővonalon utazóknak késő estig továbbra is jelentősen hosszabb eljutási idővel kell számolniuk.

Fennmaradt esti forgalmi változások:

Az IC vonatok a teljes útvonalon közlekednek, Szajolban is megállnak.

A Cívis InterRégiók Szolnok és Szajol között nem közlekednek.

​A Nyugati pályaudvarról 18:25-kor Nyíregyházára induló Cívis InterRégió (6108) a teljes útvonalon kimarad.

Szolnok és Szajol között pótlóbuszok közlekednek, a buszok folyamatosan indulnak, a vonatokhoz nem csatlakoznak.

Szolnok és Szajol között a Volán buszjáratain a vasúti jegyek érvényesek, Szajolban is betérnek a buszok a vasútállomásra.

A záhonyi és a békéscsabai fővonalon minden vonat helyjegy váltása nélkül igénybe vehető.

A Balaton felől érkező távolsági vonatok a teljes útvonalukon közlekednek.

A Szolnok-Szentes vonal vonatai Tiszatenyőn fordulnak vissza Szentes felé, a békéscsabai vonatok Tiszatenyőn is megállnak.

Ma reggel a balatoni vonalon azért volt fennakadás, mert a vonat elgázolt egy embert Agárdnál. A vasúti átjáróban egy kerekesszékkel közlekedő férfi haladt át, amikor a Celldömölk irányából Budapest felé tartó személyvonat elütötte. A 45 éves férfi a helyszínen életét vesztette. Ezen a vonalon időközben helyreállt a mentrend szerinti forgalom.





