Megdolgozta az aszály és a sok állatbetegség a magyar gazdákat, de elkezdtek alkalmazkodni

Az elmúlt négy és fél év – amióta az MBH Bank és jogelődje elkészíti az ágazati trendindexet – azt mutatja, hogy az agrárium is illeszkedik a gazdaság ciklikus működésébe – vezette fel a MBH AgrárTrend Index idei második negyedéves adatainak bemutatását Hollósi Dávid, a bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója. A mutató 32,7 ponton áll, az előző negyedévhez képest 0,3 ponttal emelkedett, éves alapon viszont 1,3 ponttal csökkent. Ebből a bank szakértői arra következtetnek, hogy az állategészségügyi problémák és az időjárás miatt óvatosak a piaci szereplők, de megkezdődött az ágazat alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez.

Hollósi Dávid: a megindult alkalmazkodást is jelzi az MBH AgrárTrend Index értéke / Fotó: Kallus György

A júniussal zárult második negyedévre rányomta bélyegét a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) járvány, az egyéb állategészségügyi problémák, mint például az időről időre visszatérő madárinfluenza, illetve az időjárási szélsőségek. Különösen a júniusi aszály. Kedvező fejleményként értékelhető ugyanakkor, hogy

a búzatermés minősége az utóbbi évek legjobbja,

a mennyisége is jó,

az árpa jól jövedelmez,

a csirke- és tojástermelés pedig bővült.

Az utóbbi kompenzálta a járványok miatt az egyes alágazatokban átmenetileg és lokálisan visszaeső teljesítményt.

A búza 60-70 százaléka is malmi minőségű lehet, szemben a tavalyi 20 százalékkal, az árpa jövedelmezősége pedig meglátszik a vetésterület növekedésén, amit ügyfélkörünkben határozottan tapasztalunk

– mondta Hollósi Dávid. A termékpályákról érkező visszajelzések és a bank tapasztalatai szerint az állattenyésztési ágazatok növekedése ugyan nem kiemelkedő, de jól működnek, az inputárak nem sem emelkedtek.

A gyümölcstermesztésben mutatja a legnagyobb bajt az MBH AgrárTrend Index

Az állati betegségek közül a legsúlyosabb gondot az RSZKF okozta, főként a tejelőszarvasmarha-ágazatban. Itt csökkent a nyers tej exportja, de a hazai felvásárlások emelkedtek, és a feldolgozott termékek kivitele is nőtt. A járvány érezhető tanulsága az is, hogy sokan elvégezték a kisebb, de a járványvédelem szempontjából fontos beruházásokat, amit támogatási jogcímek is segítenek.