Ezen még Kína is csak ámul: brutális, mi jön a német autógyártónál – Magyarország a kulcs

A Mercedes-Benz a CLA-val és annak a Shooting Brake változatával indította termékpalettájának megújítását, ami a GLC új generációjával folytatódik. Az autógyártó a tervek szerint két év alatt 30 új vagy frissített modellt mutat majd be, melyek fele már teljesen elektromos lehet, miközben az évtized végéig az EQ modelleket is fokozatosan leváltják.

A Mercedes egy sor új modellt mutat be/Fotó: AFP

A Mercedes kecskeméti gyára lehet a kulcs

Mindez a kecskeméti gyár számára is kulcsfontosságú lehet, hiszen az üzem bővítésével az autógyártó legnagyobb gyára jöhet létre hazánkban, ami akár évi 300 ezer autó gyártására is képes lesz majd. Ráadásul Kecskemét lesz az egyetlen hely a Mercedes esetében a kontinensen, ahol az autógyár és az akkumulátorokat összeszerelő üzem egymás közvetlen szomszédságában működik. Az autógyártónak hasonló üzeme még az Egyesült Államokban és Kínában van. A beruházás során a vállalat a gyártási területet is közel duplájára növeli Kecskeméten, hiszen

az eddigi 220 hektár helyett már 400 hektáron folyhat majd a termelés.

Az autóipari óriás pénzügyi igazgatója, Harald Wilhelm még február végén beszélt arról, hogy az alacsonyabb bérköltésű országokban zajló termelés arányát 15 százalékról 30 százalékra növelnék. Korábban pedig Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. igazgatója lapunknak elmondta, hogy a vállalat

2024-ben több mint 146 ezer autót,

2023-ban pedig több mint 174 ezret

gyártott hazánkban. Ennek hátterében az is áll, hogy a korábban említett bővítési munkálatok megkezdődtek, és az itt gyártott modellek a gyártási ciklusuk végéhez közelednek. Emiatt tavaly nyáron egy műszakot kivontak a termelésből, és átálltak a két műszakos rendre.

A tervek szerint

a termelés a bővített területen már a jövő év elején elindulhat, ami illeszkedik is a kibővített termékpaletta első elemeinek az érkezéséhez.

A Mercedes egy befektetőknek szánt dokumentuma szerint az újdonságok főként prémiumkategóriában érkeznek érkeznek a következő években érkeznek a Totalcar összefoglalója szerint, hiszen 2026-ban és 2027-ben is öt-öt új villanyautó érkezhet a szegmensben, míg a közepes és belépő szinten (például GLC, C-osztály, GLA és GLB) összesen érkezik ennyi új típus. Mindez passzol a Mercedes fordított gyémánt alakú temékpalettájához, melynek keretében a német vállalat a legnagyobb hasznot hajtó típusokra koncentrál.