Orbán Viktor levezette, miért nem születik elég gyerek: a kormány tudja a megoldást – ígéretet tett a magyar családoknak

A miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amely a gyermekvállalás problematikájával foglalkozik. Orbán Viktor azt a kérdést feszegette, hogy miért nem születik elég gyerek.

Miért nem születik elég gyerek: Orbán Viktor levezette / Fotó: Shutterstock

Súlyos problémáról van szó, amely egyértelműen sújtja a nyugati világot, benne Magyarországot. Az előzetes adatok szerint 2025 júniusában például 5921 gyermek született, és 9148 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest

a születések száma 2,6,

a halálozásoké 2,5,

míg a házasságkötéseké 8,1%-kal mérséklődött.

Két elmélet van arra, hogy miért születik kevesebb gyermek.

➡️Az egyik szerint megváltoztak az emberek. Más életfilozófiát követnek. Egy gyermek sok törődést és erőfeszítést igényel. E helyett az emberek egy kényelmesebb életet választanak.

➡️A másik elmélet szerint mindenfajta akadályok vannak, ezért a fiatalok úgy döntenek, hogy később vágnak bele a gyerekkel együtt járó felelősségteljes, felnőtt életbe, halogatják a házasságot, halogatják a gyermekvállalást.

❌A nyugatiak erre azt a választ adják, hogy a világon sok ember van, akik úgyis el akarnak jönni onnan, ahol vannak. Engedjük hát be őket ide magunk közé. Többen leszünk, a kevesebb saját gyereket kipótoljuk idegenekkel. Darab-darab, és akkor a végén a gazdaság teljesítőképessége nem hanyatlik, fenntartható lesz az életszínvonal.

❗️Ez a migráció végső oka. Egyes országok hagyták, hogy olyan mértékű külföldi beáramlás történjen a saját országukba, amely végül már megváltoztatta a nyugat-európai nagyvárosok kulturális arculatát is. Több a külföldi az iskolákban, mint a saját gyermek, nő a terrorveszély, romlik a közbiztonság.

✅Mi nem erre az ösvényre léptünk. Mi azt mondtuk, hogyha az életben vannak akadályok, amelyek nehezítik a fiatalok számára a családalapítást, különösen anyagi természetű akadályok, akkor azokat mozdítsuk el. Csináljunk egy olyan családbarát politikát, amelyben a vágyott gyerekek megszületnek!

🧑‍🧑‍🧒‍🧒Legyen az a célunk, hogy Magyarországon, ha valaki gyermeket vállal, még anyagilag is járjon jobban!