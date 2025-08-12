Minimálbér 2026: forintra pontosan kiszámolták, mennyi a nettója – lesz nagy meglepetés

Az ez évi kötelező legkisebb munkabért és a garantált bérminimumot a Magyar Közlöny hirdette ki: január 1-től a minimálbér havi bruttó 290 800 forint, a garantált bérminimum havi bruttó 348 800 forint.

A kormány többéves béremelési terve szerint 2026-ban a minimálbér bruttó 328 600 forintra nő, ami a mostani adó- és járulékszabályokkal számolva nettó kb. 218 000 forint. 2027-re a cél 374 600 forint bruttó. Fontos: a 2026-os összeg még csak megállapodás, hivatalos kormányrendelet év végén várható.

Kiszámolták, hogy jövőre mennyi lesz a minimálbér itthon / Fotó: Shutterstock

A tényleges nettó magasabb lehet különféle kedvezményekkel – például 25 év alattiak szja-mentessége, családi adókedvezmények vagy anyai adómentesség – számolt be a Hóvége. A garantált bérminimum jövő évi összegét szintén később, külön rendeletben jelentik be.

A kormány béremelési programot ismertető hivatalos oldalán szerepel, hogy a minimálbér 2026-ban 13 százalékkal, bruttó 328 600 forintra emelkedik. 2027-re pedig 374 600 forintot céloznak.

Ezt a többéves VKF-megállapodásról szóló kormányzati közlemények is megerősítik. Fontos különbség, hogy 2026-ra még nem jelent meg külön kormányrendelet. Vagyis jelenleg kormányzati megállapodásban rögzített célértékről beszélünk, amelyet a szokásos rendben – év végéhez közeledve – külön rendelet szokott kihirdetni.

A nettó becslésnél 2025-ben hatályos, hivatalos kulcsokat és szabályokat alkalmaztunk „általános” esetre (egyedülálló munkavállaló, nincs adó- és járulékkedvezmény). A személyi jövedelemadó mértéke 15 százalék az szja-törvény szerint, a munkavállalót terhelő társadalombiztosítási járulék pedig 18,5 százaléka tbj alapján.

Ezekből kiindulva a minimálbér 2026-ban bruttó 328 600 forintértékére a nettó 218 ezer forint adódik. A tényleges kifizetés pár forinttal eltérhet a bérszámfejtési kerekítések miatt, de az irányadó nagyságrend és módszertan ez. Ha a 2026-os adó-, illetve járulékszabályok időközben módosulnának, az természetesen felülírhatja a nettó összeg pontos értékét; a fenti számítás a jelenleg ismert, hatályos keretekre épül.