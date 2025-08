Lassan mindenki újratárgyalná a minimálbér-megállapodást, de egyelőre a szakszervezeteknél pattog a labda

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak a rendszeres keresetekhez való felzárkóztatás miatt kell emelni a minimálbért, hanem amiatt is, hogy van egy gazdaságpolitikai cél, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök kitűzött. Nevezetesen, 2028-ra el kell érni az ezereurós minimálbért és az egymillió forintos átlagbért.

Palkovics szerint a kettő együttesen lett meghatározva a megállapodás céljaként, vagyis ha alacsonyabb lesz a bérpálya, akkor nyilvánvalóan nem fog teljesülni, és ki kell mondani, hogy irreális célokat tűztek ki.

Ebben az esetben az egész gazdaságpolitikát kellene újraértékelni és új célokat meghatározni, ami reálisan nézve aligha képzelhető el.

Lehet, hogy végül minden marad a régiben

„Nagyon vérmes reményeket nem fűzök hozzá” – ezt mondta a Világgazdaságnak Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP Szövetség elnöke a bérmegállapodás újratárgyalásról. Úgy látja, hogy 2027 még messze van, addig az idei éven is túl kell jutni, de reméli, hogy addigra olyan pozitív változások következnek be az európai gazdaságban, amelyek kihatással lesznek a magyar gazdaságra is. Szerinte a minimálbérnél nagyobb kérdés a garantált bérminimum, amely idén 7 százalékkal emelkedett. Ha jövőre a minimálbér 13 százalékkal nőne, akkor adná magát, hogy a szakmunkás-bérminimum is két számjegyű mértékben emelkedjen.