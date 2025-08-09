Magyar minimálbér emelése: valami olyan történt, amire egész Európában alig akad példa – itt a bizonyíték feketén-fehéren

Az európai minimálbérek 2025 júliusában jelentős eltéréseket mutatnak: a legalacsonyabb bruttó havi minimálbér Ukrajnában van, 164 euróval (körülbelül 64 ezer forinttal), míg az EU-tagállamokon belül pedig Bulgáriában a legkevesebb 551 euróval. A legmagasabb minimálbért Luxemburgban lehet megkeresni 2704 euróval, ami körülbelül egymillió forintnak felel meg – derül ki az Euronews elemzéséből.
Az európai országok a minimálbérek alapján négy csoportba oszthatók, a legmagasabb csoportba Luxemburg mellett Írország (2282 euró), Hollandia (2246 euró), Németország (2161 euró), Belgium (2112 euró) és Franciaország (1802 euró) tartozik. A közepes, 1000 és 1500 euró közötti országok közt a dél- és közép-európai államok találhatók.
Például Lengyelország 1100 euróval, Spanyolország 1381 euróval és Szlovénia 1278 euróval. Az alacsony csoporthoz (600–999 euró) a dél- és közép-európai országok, valamint a balti államok sorolhatók, többek között Magyarország 727 euróval, Szerbia 618 euróval, Lettország 740 euróval és Szlovákia 816 euróval.
Itt azonban érdemes megállni egy pillanatra. Az, hogy a magyar minimálbért az európai statisztika rendszeresen az alacsony csoportba sorolja, módszertani okokra is visszavezethető. Magyarországon ugyanis létezik a szakmunkás-minimálbér, más néven garantált bérminimum.
Ez 2025-ben bruttó 348 800, nettó 231 952 forint. Az összeg a középfokú végzettséghez vagy szakképesítéshez kötött munkakörökben dolgozók minimálbérét jelenti. Ez pedig értelemszerűen feljebb húzza a minimálbér átlagát is, különös tekintettel arra, hogy garantált bérminimumban több mint kétszer annyian részesülnek, mint minimálbérben. Csakhogy sokszor mégsem veszik figyelembe a statisztika elkészítésekor.
Ha megtennék, a magyar minimálbér már inkább a közepes kategóriába érne fel.
A magyar kormány korábban többször jelezte, hogy a torzítás kikerülése érekében az effektív minimálbér fogalmával kellene kalkulálni. „Hazánkban Európában egyedülálló módon kétlépcsős a legkisebb keresetek összege. A valós képet az effektív minimálbér mutatja meg, ami egy súlyozott átlaga a garantált bérminimumnak és a minimálbérnek” – hívták fel korábban a figyelmet.
Az idén a minimálbér bruttó 290 800 forint havonta. A garantált bérminimum (szakmunkás-minimálbér) pedig bruttó 348 800 forint. Ugyanez 2024-ben még 266 800 forint, illetve 326 ezer forint volt. Az utóbbi két adat együttesen 306 ezer forint effektív minimálbért jelentett, ami tehát 2025-ben ennél jóval magasabb, mintegy 330 ezer forint környékére tehető.
Tehát a magyar minimálbér inkább középszerű Európában. A nagyon alacsony, 600 euró alatti csoporthoz főként kelet-európai és balkáni országok tartoznak, így Észak-Macedónia (584 euró), Törökország (558 euró), Bulgária (551 euró), Albánia (408 euró), Moldova (285 euró) és Ukrajna (164 euró).
Néhány uniós országban (Olaszország, Dánia, Svédország, Ausztria, Finnország) nincs nemzeti minimálbér meghatározva, így nem szerepelnek a statisztikában.
Európa minimálbérei széles skálán mozognak, a legmagasabbak Nyugat- és Észak-Európában, míg a legalacsonyabbak főleg Kelet-Európában és az EU-tagjelölt országokban találhatók. A két csoport között a vannak a dél- és közép-európai országok, valamint a balti államok.
Fontos megjegyezni, hogy a vásárlóerő-paritással kiigazított összegek alapján a különbségek enyhülnek, azaz ha figyelembe vesszük az árak eltéréseit, kevésbé markáns a bérszakadék. Például Luxemburg minimálbére 4,9-szerese a bolgárnak nominálisan, de vásárlóerőben csak 2,3-szerese.
Sőt.
Idén január és július között a minimálbér stagnált, néhány kivétellel. Észak-Macedóniában az euróban számolt minimálbér 7,7 százalékkal nőtt az elmúlt fél évben, Görögországban 6,6 százalékkal,
míg Magyarországon 2,8 százalékkal.
Vagyis 2025-ben csupán két ország minimálbére ért el vaskosabb emelést Európában a magyarhoz képest. Ezzel szemben Romániában 2,1 százalékkal, Törökországban 21,2 százalékkal, Ukrajnában pedig 9,9 százalékkal csökkent a legkisebb fizetés, bár ebben az árfolyam-változások játszottak nagy szerepet.
A 2024 júliusa és 2025 júliusa közötti időszakban Montenegróban és Észak-Macedóniában is jókora, 20 százalék feletti minimálbér-emelkedés történt, míg Ukrajnában és Törökországban folytatódott a csökkenés. Az euróövezeti országok közül Horvátországban volt a legnagyobb minimálbér-növekedés, 15,5 százalékkal.
