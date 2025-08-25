Új Duna-híd Magyarországon: megszavazták a helyiek, mi legyen a neve – különös a döntés, nagyon sokaknak nem tetszik

Izgalmas ötlettel állt elő a Mohácson Hallottam Facebook-csoport adminisztrátora: megszavaztatta, a közel 20 ezer fős követőtáborral, hogy mi legyen az újonnan épülő mohácsi Duna-híd neve. Érkeztek remek ötletek, de végül a legtöbb szavazatot kapó opció sem nyerte el mindenki tetszését.
A Bama.hu Baranya vármegyei hírportál szerint a tervezett ütemben halad Magyarország egyik legjelentősebb közútfejlesztési beruházása, hazánk egyik leghosszabb hídja, a mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat fejlesztése. A fejlesztés az érintett régiók és települések elérhetősége szempontjából stratégiai jelentőségű, hiszen a Mohács környéki területek közvetlen bekötésével az ország 2-szer 2 sávos közúthálózatába, valamint egy új dunai átjárhatóság biztosításával nagyban javul a térség megközelíthetősége.
A Mohácson Hallottam Facebook-csoportban az épülő Duna-híd kapcsán egy játékos szavazásra invitálták a tagokat, akik saját válaszlehetőségeket is megadhattak. Számos ötlet elhangzott, de végül a Busó-híd elnevezés zsebelte be a szavazatok 38 százalékét.
Azonban ez az opció sem aratott osztatlan sikert, mert bár kétségtelen, hogy a busójárás az első, amely az emberek eszébe jut Mohácsról, a helyiek szerint ettől függetlenül nem kellene mindenre ezt ráragasztani.
Több szavazó szerint a II. Lajos híd elnevezés lenne a találó, míg egyesek annak örülnének, ha Kanizsai Dorottya nevéhez kapcsolódna a dunai átkelő elnevezése.
Az elmúlt 15 évben nyolc híd épült, illetve újult meg a Dunán és a Tiszán, összességében 250 milliárd forint értékben – válaszolta a Világgazdaság megkeresésére az Építési és Közlekedési Minisztérium. Mint írták, ezek közül a legjelentősebb volt Komáromnál az új monostori Duna-híd, illetve a Kalocsát és Paksot összekötő Tomori Pál Duna-híd. A Tiszán az M43-as és M44-es autópályákkal együtt épültek meg a legnagyobb hidak, így a Móra Ferenc Tisza-híd és a Tiszaugi Tisza-híd. Ezeken túl mintegy 24 milliárd forint értékben épültek kisebb-nagyobb hidak, például az Ipoly, a Kőrös és a Zala folyók felett.
A tárcavezető arról is beszélt, hogy az előző ciklusban építettek egyet Kalocsánál, most pedig Mohácsnál zajlik egy híd építése. Hozzáfűzte, hogy nagyon sokat dolgozik a Gubacsi híd felújításán, szerinte szükség van Budapesten gyalogoshídra, gyalogos-kerékpáros hídra, egy újabb közforgalmi hídra és az összes létező híd teljes felújítására: vagyis a dél-pesti, illetve a Csepelt érintő hídstruktúrát is fel kell újítani.
