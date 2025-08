Ez mérföldkő: először látszik az új magyar Duna-híd, megérkezett a folyó partjára - fotón a gigantikus szerkezet

Látványosan halad az új mohácsi híd építése – derül ki Hargitai János országgyűlési képviselő legfrissebb Facebook-bejegyzéséből. A munkálatok új mérföldkőhöz érkeztek: már a helyszínen van és össze is szerelték a híd első, komplett egységét. A darabokat közúton szállították Mohácsra, majd ott állították össze az építőcsapatok.

Új szakaszához érkezett a mohácsi híd építése: a helyszínre megérkezett és már össze is állították a szerkezet első, látványos egységét / Fotó: Löffler Péter

Jól halad az új mohácsi híd építése

A képviselő posztjában úgy fogalmazott: „Igen, ilyen helyzettel, lehetőséggel még nem találkoztunk a térségünkben.” Hargitai szerint kivételes pillanat tanúi lehetnek a mohácsiak, hiszen a mérnökök által megálmodott híd testet ölt a Duna partján. Mint írja, „szakértő kezek munkája nyomán” valósul meg a régió egyik legjelentősebb infrastruktúra-fejlesztése.

A híd kerékpáros része is külön figyelmet kap: a sárga színű, fordított T alakú elemek azt jelzik, hol fog csatlakozni a kisebb hídtest a fő szerkezethez. Ez is azt jelzi, hogy nem csupán közúti kapcsolatban gondolkodnak a tervezők, hanem a fenntartható közlekedés is hangsúlyt kap.

Hargitai arra biztatja a térség lakóit és az érdeklődőket, hogy kövessék figyelemmel a fejleményeket, hiszen a projekt mérföldkő a mohácsi térség fejlődésében. A beruházás a Mohács 500 program részeként valósul meg, amely a város fennállásának fél évezredes jubileumához kapcsolódóan új fejezetet nyithat a dél-baranyai térség életében.