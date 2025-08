Visszaváltás: ezért térít nagyobb kezelési költséget a kisboltoknak a Mohu

Közben a kisebb, 400 négyzetméter alatti kereskedelmi egységek eddig lényegesen kisebb kezelési díjhoz jutottak.

A Mohu a többség gyakorlatát követi

A társaság rámutatott arra is, hogy a díjak számos más országban is sávosak, azaz a boltok méretéhez vagy forgalmához igazodnak. Van olyan ország is, például Németország, ahol a boltok nem kapnak kezelési költséget, a visszaváltást a visszaváltott palackok által generált bolti vásárlás miatt vállalják. Magyarországon a legnagyobb láncok kivételével a boltok önként dönthetnek a visszaváltó pontok kialakításáról, míg ez például Romániában minden élelmiszerboltnak kötelező.

A Mohu arra számít, hogy az új, sávos kezelési díjak alkalmazásától, amikortól tehát a kisboltok már nagyobb kezelési költségre számíthatnak, további visszaváltási pontok nyílhatnak, hiszen a működtetésük már akár néhány ezer palack begyűjtése is gazdaságos lehet.