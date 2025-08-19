Deviza
vasút
vonat
MÁV

Máris megérkeztek Magyarországra a MÁV új dán mozdonyai: senki se számított ilyen gyorsaságra – fotó

A Svédországban TMe sorozatú, hattengelyes gépeket korábban a dán nemzeti vasút, a DSB használta, majd a Nordic Refinance lízingcég vette át. A Henschel dízelmozdonyok Magyarországra vasárnap reggel érkeztek meg.
VG
2025.08.19, 06:56
Frissítve: 2025.08.19, 07:02

Augusztus 17-én reggel 9 órakor három bérelt Henschel TME dízelmozdony érkezett Magyarországra. A 1513, 1518 és 1523 pályaszámú járművek kevesebb mint egy hét alatt érték el céljukat: a svédországi Ystad kikötőjéből indulnak útnak, átszelték Kelet-Közép-Európát északi irányból dél fele, majd Szobnál léptek hazai pályákra – írja az uuuu.

vonat, vasút, máv, flirt, Déli pályaudvar új menetrend Máris megérkeztek Magyarországra a MÁV új dán mozdonyai: senki se számított ilyen gyorsaságra – fotó
Fotó: csikiphoto / shutterstock (Képünk illusztráció)

A bérmozdonyok száma így elérte a tizenegyet Magyarországon, ebből öt rendelkezik az előírt vonatbefolyásoló rendszerekkel és engedélyekkel. A dán gyártmányú mozdonyokat Párkányból a Vasúttörténeti Parkig a MÁV Rail Tours 203-as Púposa mozdonya szállította.

A Svédországban TMe sorozatú, hattengelyes gépeket korábban a dán nemzeti vasút, a DSB használta, majd a Nordic Refinance lízingcég vette át, akikkel a MÁV csoport leányvállalata, a MÁV Rail Tours Kft. kötött bérleti szerződést. A mozdonyokat a MÁV Személyszállítási Zrt. (a korábbi MÁV-Start) a MÁV Rail Toursszal kötött, hatályos együttműködési megállapodás keretében veszi igénybe.

A MÁV a német Thyssen–Henschel által 1981 és 1985 között gyártott, nagyteljesítményű (3300 lóerős, 175 kilométer per órás sebességre képes) dízelmozdonyok közül tizenötöt bérelne a svéd lízingcégtől. A Nordic Refinance lízingcégtől használtan beszerzett, dán eredetű dízelmozdonyok első példánya április 17-én állt szolgálatba. 

A mozdony több MÁV-járat kocsijait is húzza Tapolca és Balatonfüred között.

Döntött Európa egyik leggazdagabb országa, Magyarországról vesz új vonatokat: a vidéki nagyvárosban gyártják le a világhírű Stadler Flirt Akku kocsijait
A Szolnoki Stadler üzem gyártja az újonnan rendelt akkumulátoros FLIRT vonatok kocsiszekrényeit, amelyek 2029-ben kezdik meg szolgálatukat a dán vasúthálózaton. A Stadler Flirt Akku a villamosított vonalakon tölti az akkumulátorát és a villamosítás nélküli szakaszokon kizárólag akkumulátorról közlekedik.

