Két napig teljesen leáll az MVM online ügyfélszolgálata – erre érdemes figyelni

Augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között az MVM tervezett karbantartást végez online ügyfélszolgálatán, amelyet követően új funkciókat vezet majd be. Emiatt az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetel – közölte a vállalat.

Az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetel fog / Fotó: Róka László / MTI

Ebben az időszakban az előre fizetős mérők online feltöltése sem lehetséges azon ügyfeleinknek, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon, ezért felhívjuk előre fizetős árammérővel rendelkező felhasználóink figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, hogy az áramszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen számukra.

A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők töltése csak a feltöltőpontokon működik. A cég köszöni az ügyfelek megértését és türelmét.