Két napig teljesen leáll az MVM online ügyfélszolgálata – erre érdemes figyelni

Augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között az MVM tervezett karbantartást végez online ügyfélszolgálatán, amelyet követően új funkciókat vezet majd be. Emiatt az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetel – közölte a vállalat.
Ebben az időszakban az előre fizetős mérők online feltöltése sem lehetséges azon ügyfeleinknek, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon, ezért felhívjuk előre fizetős árammérővel rendelkező felhasználóink figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, hogy az áramszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen számukra.
A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők töltése csak a feltöltőpontokon működik. A cég köszöni az ügyfelek megértését és türelmét.
A magyar áram- és gázrezsi a legalacsonyabb az unióban, de a túlfogyasztást nagyon megbánja a pénztárcánk
Júliusban is a rezsicsökkentéssel leszorított és azóta is alacsonyan tartott budapesti (lényegében a magyarországi) lakossági áram- és gáz volt a legolcsóbb az Európai Unióban a finnországi VaasaETT felmérése szerint, amely a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), valamint az Energie-Control Austria megbízásából készül.
