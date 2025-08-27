Deviza
Kiderült Magyar Péterék új adóterve: súlyos megszorítások jönnének a középosztálynak – Nagy Márton kemény üzenetet küldött

A kormány szerint a Tisza Párt új adóterve drasztikus megszorítást hozna, amely leginkább a középosztályt és a családokat sújtaná. Nagy Márton úgy véli, ez a Gyurcsány-Bajnai időszak módszereinek visszatérése.
VG
2025.08.27., 17:15

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter élesen bírálta Magyar Péter és a Tisza Párt adópolitikai elképzeléseit. A tárcavezető szerint a többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány-Bajnai-korszak megszorításait idézi.

20250506_koltsegvetes_019.VZ safe nagy márton
Nagy Márton úgy véli, hogy a Tisza Párt adópolitikai terve nem több, mint a Gyurcsány-Bajnai időszak módszereinek visszatérése / Fotó: Vémi Zoltán

A napokban kiszivárgott dokumentumok alapján a Tisza Párt egy többkulcsos adórendszer bevezetését tervezi, amely a kormány szerint komoly érvágást jelentene a dolgozó embereknek. Nagy Márton Facebook-posztjában úgy fogalmazott:

Bármit mondanak, ez akkor is a Gyurcsány-Bajnai módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől.

A miniszter számításai szerint az új rendszer mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből, ami egy foglalkoztatottra vetítve átlagosan 276 ezer forint éves elvonást jelentene. A példák között említette, hogy már a bruttó átlagbért keresők is rosszul járnának: havi 20 ezer forinttal csökkenne a fizetésük, de a pedagógusok, rendőrök és orvosok szintén jelentős összegeket veszítenének.

Nagy Márton: a magyar adófizetők egyértelmű választás előtt állnak

A tárcavezető szerint a legnagyobb vesztes a középosztály lenne, különösen a családos háztartások. A Tisza terve – állítja – elvenné azt a kedvezményt, amit az elmúlt évek családbarát adópolitikája biztosított. „Ez nem reform, hanem a magyar családok kíméletlen megsarcolása” – írta Nagy Márton.

Ezzel szemben a kormány a saját programját a „történelmi adócsökkentések” soraként mutatja be:

  • júliustól adómentessé vált a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj;
  • októbertől a háromgyermekes anyák;
  • 2026-tól pedig a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes szja-mentességet élveznek majd.
  • Emellett pedig két lépcsőben megduplázzák a családi adókedvezményt is.

Nagy Márton összegzése szerint a választás világos: a Tisza Párt terve adóemelést és megszorítást jelentene, vagy a kormány célja a családbarát adórendszer fenntartása és további bővítése. „Ők elveszik, mi megvédjük. Ők megszorítanak, mi adót csökkentünk” – zárta bejegyzését a miniszter.

Orbán Viktor reagált Magyar Péter sokkoló szja-s tervére: Régi szoci mantra!

A miniszterelnök szerint a Tisza Párt elnökének adóprogramja azt jelentené, hogy bruttó négyszázezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is kilőnék. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyar Péter pártjának szja-emelése rég szoci mantra.

 

