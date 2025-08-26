Nagyon beleszóltak a kis zölderőművek az áramellátásba – megnéztük, hogyan oszlik el hazánk energiatermelése!

Az év első felében közel 20 terawattóra volt a bruttó magyarországi áramtermelés a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint, ebben már érezhező súly jutott a háztartási mérető kiserőműveket alkotó napelemeknek. A bruttó termelésből 4,4 terawattóra volt a nettó import, a külföldi termelőktől való függés tehát 22,4 százalékot tett ki.

A kiserőműveket alkotó napelemek érezhető szerepet kaptak az áramtermelésben / Fotó: anatoliy_gleb / shutterstock

Kiegyensúlyozott geopolitikai és piaci környezetben ez nem feltétlenül baj, de jobb, ha egy ország nincs a villamos energia behozatalára utalva. Megeshet ugyanis akár időjárási okból is, hogy amikor a hazai áramtermelés is kényszerűen csökken, akkor hasonló okból a szomszédos országokban is ez történik. Például ha hőség és aszály idején vissza kell fogni a Paksi Atomerőmű termelését, de szintén az aszály miatt nem termelnek eleget a balkáni vízerőművek sem. Persze az ellátás így is megoldható: bevethetők a tartalék olajtüzelésű erőművek, és a kereskedők is találnak külföldi áramot, csak jóval drágábban.

Több erőműre van szükség

Tehát az első fél év hazai áramtermelésének már egyedül ez az adata is jelzi, hogy fenn kell tartani, sőt, növelni kell az érintett kapacitásokat. Ez persze nem újdonság, sőt, a munka folyik is:

Tart a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása.

Az ősztől már tényleges épül a két új paksi blokkból az első.

Megkezdődött a három gázüzemű blokk építése.

Folyamatosan nő a megújulóalapú energiatermelés.

Egyre több ipari energiatárolót telepítenek.

Nem lesz lyuk a nukleáris termelésben

A Paksi Atomerőmű az év első felében 0,8 terawattóra áramot adatott. (Az erőmű helyi felhasználásra hőt is termel, ahogyan több más magyarországi erőmű is.) Ez a 0,8 terawattóra a teljes termelésnek a 41 százaléka, a teljes felhasználásnak pedig a 34 százaléka volt. Az atomerőművek fontosságát az adja, hogy folyamatosan és nagy mennyiségű villamos energiát adnak, erre is tervezik őket. Természetesen az atomerőművi blokkok is leállíthatók karbantartás idejére vagy üzemi kockázat esetén, még a villamosenergia-rendszer (VER) egyensúlyának megtartása érdekében is csökkenthető a teljesítményük, de nem rendszerszabályozásra tervezték őket.

A két új paksi blokk a meglévőknél már szélesebb határok között lesz szabályozható, de itt is igaz, hogy a feladatuk nem a rendszerszabályozás, hanem a nagy kihasználtság melletti üzemelés lesz.

Átadásuk után – hivatalosan a 2030-as évek elejétől, egyes becslések szerint ezen belül közelebb az évtized derekához – a meglévő egységekkel már több mint 4400 megawattnyi nukleáris kapacitás áll az ország rendelkezésére. Ekkortól biztosított lesz az ország teljes villamosenergia-önellátása, még exportra is marad áram. Ez a kellemes időszak azonban csak néhány rövid évig tartana, annak alapján, hogy a működő blokkokat a jelenlegi engedélyük szerint 2032 és 2037 között le kellene állítani. A folyamatban lévő üzemidő-hosszabbítás sikeres végigvitele esetén azonban további 20 évig működhetnek.

Előzött a napenergia, már napelem napelem hátán

A vizsgált időszakban a napenergia lépett elő a második legnagyobb hazai áramtermelővé (5,6 gigawattóra), és csak utána következett a földgáz (3,7 gigawattóra.) A napenergia érdekessége, hogy ebből az 5,6 gigawattából már 1,7 gigawattórát, közel harmadrészt tettek ki az 50 kilowattosnál kisebb létesítmények, amelyek már a háztartási méretű kiserőmű (HMKE) kategóriába tartoznak. Vagyis a családi házak tetején lévő és más napelemek adták a bruttó hazai villamosenergia-termelés közel 9 százalékát. Az energiamixben lévő súlyuk egyre nő

a támogatásoknak,

a hálózati csatlakozási lehetőségek bővülésének

és az energiatárolók terjedésének

köszönhetően. További érdekesség, hogy bár a nyár a napelemes áramtermelés fő időszaka, januárban, februárban és márciusban is termeltek együtt 0,3, 06, illetve 1,9 gigawattóra áramot.