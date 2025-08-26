Olyan licit megy a NAV honlapján, hogy elsőre nem hisszük el

Az adóhatóság közleménye szerint akár egy komplett irodaházat is fel lehetne szerelni azokkal az eredeti csomagolásban lefoglalt ajtólapokkal, amelyek árverése hamarosan megkezdődik a NAV Elektronikus Árverési Felületén (https://arveres.nav.gov.hu). Nemcsak vállalkozásoknak érdemes átnézni a felületet, a kinézett ajtólapokra ugyanis külön-külön lehet licitálni. Így magánszemélyként is, könnyen lehet akár csak egy darab ajtólapra ajánlatot tenni. Az ajtólapok becsértéke az eredeti érték 25 százaléka.
Az ajtólapok különböző betétekkel, üveggel és mintákkal, sokféle díszítőelemmel készültek. A hirdetési felületen megtekinthetők az egyes tárgyak fényképei is, így könnyen kiválasztható a megfelelő tétel.
Az 54 darab, különböző típusú ajtólap árverése augusztus 30-án indul, az ingóságok négy napon keresztül licitálhatók a NAV árverési oldalán. Az árverés szeptember 2-án, 21 órakor zárul.
Nyertes licit esetén, a vételár kifizetése után a Vámosszabadinál található telephelyről vihető el az ingóság.
Bővebben tájékozódni, regisztrálni, a tételekre ajánlatot tenni a NAV árverési oldalán lehet, az árverés kezdete előtt a meghirdetések (jövőbeni árverések), augusztus 30-tól pedig a futó árverések között.
Fiktív számlákkal minimalizálta fizetendő adóját egy cég, de a NAV áfaellenőrzése fényt derített a visszaélésre. A NAV a bírságokkal együtt 88 millió forint megfizetésére kötelezte a céget, a tartozás fedezetére pedig a vállalkozás teljes árukészletét lefoglalta. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzésén akadt fenn az a távol-keleti kereskedő, aki több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját.
A kockázatelemzők szerint a vállalkozás több mint száz kockázatos, illetve kényszertörlés, felszámolás alatti cégtől fogadott be gyanús számlákat.
Több esetben az is kiderült, hogy törölt adószámú beszállítótól vásárolt.
A revizorok megkeresték a beszállítókat, de a számlakiállítók a székhelyükön nem voltak elérhetők, a hivatalos iratokat nem vették át. A NAV ezért felhasználta nyilvántartásait, az Online Számla rendszer adatait és a korábbi ellenőrzések tapasztalatait is. A gyanús beszállítói kör jellemzően nem nyújtott be bevallást, és áfát sem fizetett. A NAV-vizsgálat megállapította, hogy a számlákon szereplő ruházati termékek, lábbelik beszerzésére nem kerülhetett sor, mivel a számlakiállítóknál az értékesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek sem álltak rendelkezésre.
