NAV: itt fognak lecsapni az ellenőrök péntektől – repkedhetnek a milliós bírságok

Péntektől a NAV revizorai és végrehajtói a társhatóságokkal közösen, gyakorított ellenőrzésekkel és fokozott hatósági jelenléttel lépnek fel a Budapesti Nagybani Piac-környéki parkolók illegális árusaival és más szabálysértőivel szemben – közölte a NAV csütörtökön.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti adó- és vámigazgatóságai a Rendőrséggel, a Bevetési Igazgatósággal, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal, valamint a Pest Vármegyei Kormányhivatallal együttműködve, közösen ellenőrzik a Budapesti Nagybani Piac környékét.
Az akció kiterjed a közeli nagyáruházak parkolóiban illegálisan árusítókkal szembeni fellépésre is.
Az ellenőrök a mellett, hogy kiszűrik a kontárokat, azokat, akik adószám nélkül értékesítik termékeiket,
kiemelten vizsgálják a számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását.
Az akcióban reszt vesznek a NAV végrehajtó szakemberei is, akik a költségvetésnek okozott kár, illetve a szankció megtérülésének érdekében ideiglenes biztosítási intézkedés keretében – a várható bírság, illetőleg az adókülönbözet összegének az erejéig - az árukészletet is lefoglalhatják.
A NAV akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, míg igazolatlan eredetű áru forgalmazása vagy kontárként (adószám nélkül) végzett gazdasági tevékenység esetén egymillió forint a bírság maximuma.
A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.
A hatóság a héten figyelmeztetett arra is, hogy a kedvezőbb adózáshoz több feltételnek is meg kell felelni. Akik turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottjaikat, sok esetben hibáztak. A kedvezőbb adózáshoz ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályain túl további két feltételnek is meg kell felelni, így például a strandbüfében, a fagylaltozóban dolgozókat nem lehet turisztikai idénymunkásként bejelenteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.