Navracsics Tibor nagy bejelentést tett az uniós forrásokról – ezt tudjuk róla most

Magyarországra jönnek az európai uniós források, és jól is érzik magukat – jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Tolna vármegyei Simontornyán kedden. Navracsics Tibor a simontornyai vár környékének európai uniós támogatást élvező turisztikai fejlesztéseinek átadóján mondott beszédében kitért arra is, hogy miközben naponta hallani önjelölt prófétáktól és ambiciózus politikusoktól, hogy ők majd hazahozzák az uniós forrásokat Magyarországra, hogy boldogulni tudjunk, szinte nem múlik el úgy nap, hogy ne adnánk át valamilyen beruházást, amely uniós forrásból valósul meg.

Navracsics Tibor: Magyarországra jönnek az uniós források / Fotó: AFP

A tárcavezető kiemelte, hogy a napokban egy újabb 200 milliárd forintos csomag érkezett Brüsszelből, amely további fejlesztéseket tesz lehetővé, és így haladunk szépen előre, településről településre, újabb és újabb projekteket megvalósítva, ami hozzájárul, hogy Magyarország lehetőség szerint minél erősebb és minél versenyképesebb legyen.

Hangsúlyozta, hogy továbbra is hisznek abban, hogy Magyarország ereje és versenyképessége egyben az Európai Unió ereje és versenyképessége is, azok a beruházások, amelyek Simontornyán megvalósulnak, nem csupán a simontornyaiak, hanem a Dél-Dunántúl javára, Magyarország javára és összességében az Európai Unió javára is válnak. Rámutatott, hogy minél erősebbek a közösségek helyi szinten, annál erősebb lesz Magyarország és az Európai Unió is.

Navracsics Tibor szólt arról is, hogy Magyarország hagyományosan a legjobb uniósforrás-felhasználók között van, 2010 és 2014 között, valamint a 2014-től 2020-ig terjedő időszakban is az első helyen végzett nemcsak a források felhasználása, hanem a hasznosság és a hatékonyság tekintetében is, és most is ott van az élbolyban. „Az az ambíciónk, hogy lehetőség szerint a legjobb európai uniós tagállamok között végezzünk, amikor 2027. december 31-én ennek a pénzügyi időszaknak a mérlegét is meg kell vonnunk” – fűzte hozzá.

Navracsics Tibor szerint hatékony és sikeres az EU-s források felhasználása

A miniszter a hatékony és eredményes forrásfelhasználásról azt mondta, Magyarország viszonylag gyorsan és egyszerű eljárással tudja megvalósítani a tervezőasztalon megszületett projektjeit, és általában részben a helyi közösségek érdekét szolgáló, de azon túl is mutató, valamilyen nagyobb cél megvalósításának eszközét jelentő projekteket terveznek.