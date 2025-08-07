Ezek a legolcsóbb balatoni strandok – itt a 2025-ös lista

Sokat lehet hallani arról, hogy emelkedtek az árak az üdülőövezetekben, így a Balatonnál is. Örök sláger a lángosárfigyelő – ugyan a Balatonnál is lehet találni a 4 ezer forintot súroló extra gírosszal töltött lángost, ez messze elmarad a Sziget fesztiválon jellemző 3500 forintos sajtos-tejfölöstől, nem is beszélve a Hungaroringen kapható csaknem 15 ezer forintos hamburgerről.
Tény persze, az infláció a Balatont is sújtja, és az árak emelkedtek. Minden drágulás ellenére a tó körül válogatni lehet a 2 ezer forint alatti lángosokból. A népszerű strandétel mellett egy pár napos pihenés végső árát a strandjegyek is meghatározzák.
Az északi parton, Csopakon, Alsóörsön vagy éppen Balatonfüreden 2300-2600 forint körül alakul egy teljes áru belépőjegy ára.
A déli parton változatlanul sok szabadstrandot lehet találni, de például a Siófoki Nagystrand szintén 2500 forintos teljes áru, főszezoni jeggyel dolgozik. Mind a déli, mind az északi parti létesítményekre igaz, hogy a szolgáltatás színvonala jó, ingyenes gyerekjátszótérrel, vízi játékokkal várják a vendégeket. Persze az említett strandok tarifáinál lényegesen olcsóbban is le lehet jutni a Balaton-partjára. A Veol összeszedte a legolcsóbb strandokat.
Balatonrendes apró strandja valódi gyöngyszem a Balaton-felvidéken. A csupán 1200 forintos belépőárért egy békés, természetközeli élményben lehet részünk. A strandot elsősorban a helyiek kedvelik, de szívesen látják azokat is, akik kerülnék a zsúfolt helyeket. A vízpart kavicsos, a fák kellemes árnyékot adnak. Nincs túl sok szolgáltatás, de pont ez adja meg a hely nyugodt báját. Tökéletes a kikapcsolódásra vágyóknak.
A festői Ábrahámhegyen található strand igazi rejtett kincs a Balaton északi partján. Árnyas fák, családias hangulat és kristálytiszta víz várja az ide látogatókat, ráadásul a felnőtt belépő mindössze 1200 forint. A strand kicsi, de jól felszerelt: van játszótér, büfé, vízibicikli-kölcsönzés és homokos partszakasz. Ideális választás azoknak, akik nyugodtabb pihenésre vágynak, távol a zsúfolt turistacélpontoktól.
A Badacsonytomaji strand a hegy lábánál fekszik, lenyűgöző kilátással a Balatonra és a tanúhegyre. A felnőttbelépő csak 1500 forint, cserébe tiszta környezet, rendezett partszakasz és számos szolgáltatás jár. A vízbe lépést sekély, homokos rész segíti, a gyerekeknek játszótér is dukál.
Közel van a borospincékkel teli badacsonyi borvidékhez, így fürdés után egy pohár fröccs vagy egy borkóstoló is belefér.
Balatonberény csendes községi strandja tökéletes választás a természetközeli élmények kedvelőinek. A 1400 forintos belépő ellenére jól karbantartott, tiszta partszakaszt kínál, nagy füves területekkel. A víz sekély, ezért kisgyermekes családok számára is ideális. A büfék kínálata klasszikus strandételeket vonultat fel, és az árak is barátságosak. A strand különlegessége a nudistarészleg, amely az egyik legrégebbi az országban.
A Fonyódi Panoráma strand nemcsak a nevében panorámás – valóban lenyűgöző kilátás nyílik innen a Badacsonyra. A strand tágas, füves területei ideálisak napozásra, piknikezésre vagy árnyékos pihenésre. A belépő 1400 forint, amiért tiszta víz, játszótér, sportpályák és kulturált büfék járnak.
A partszakasz fokozatosan mélyül, így családoknak is kiváló választás.
Fonyód nyugodtabb hangulata kellemes alternatívát kínál a zsúfoltabb balatoni strandokkal szemben.
