Teljesen átépítik Budapest egyik legkedveltebb részét: rá se lehet majd ismerni – korszakos beruházás veszi kezdetét

A változás már heteken belül elkezdődik, idén szeptember végén nyílhat meg a lakosság szórakozását szolgáló többfunkciós szabadtéri helyszín, amely hét-nyolc pop-up rendezvénnyel melegít be. A Fénymúzeum várhatóan december elejétől lesz látogatható, összhangban az óbudai önkormányzat adventi vásárával. Az 5000 négyzetméteres belső terek nyitása, benne két csarnokkal hat-tíz hónapon belül várható. Az utolsó rész a lakosságot leginkább befogadó ovisport-park és a dogbeach lesz" - mondta Kiss Krisztián, a MultiKulti Zrt. vezérigazgatója.

Megváltozik Óbuda egy része / Fotó: Shutterstock

A cég a területet a Petőfi Kulturális Ügynökségtől ötven évre bérelte ki. Kiss Krisztián kitért arra, hogy a projekt egyelőre tervezési fázisban van, a költségeket három-hat hónapon belül fogják látni.

Zajlik az állapotfelmérés, például a közművek, a hidak tekintetében, ezektől függ, pontosan milyen befektetésre van szükség

- mondta.

Kiss Krisztián kifejtette,

a projekt első eleme az ovisport-park, a játszótér és a dogbeach, amellyel vállalják, hogy a sziget ezen részét mindenki számára elérhetővé teszik. A második elem Európa egyik legnagyobb és legtartalmasabb fényparkjának kialakítása, a harmadik egy 1500 négyzetméteres szabadtéri rendezvénytér, amely zenei és céges rendezvények, esküvők számára biztosít helyszínt, kizárólag 22 óráig.

Megjegyezte, hogy számos kedvezménnyel, több esetben ingyenes szolgáltatással figyelembe veszik a kerületi lakosság, valamint az óbudai önkormányzat és intézményei szempontjait az új kulturális színtér kialakításánál. "A szórakozni vágyó vendégeknek kialakítunk egy biztonsági pontot, ahol mentők, tűzoltók és rendőrök fognak állomásozni" - közölte.

Kiss László, Óbuda polgármestere elmondta,

a terület fejlesztése a kerület érdekeivel összhangban valósul meg, vagyis a projekt garancia arra, hogy a Hajógyári-sziget a III. kerület lakosainak rekreációs helyeként is fog szolgálni.

"A sziget zöld területei érintetlenek maradnak, megvalósul a sziget észak-déli összeköttetése, és mindenki bemehet a sziget egész területére. A projekt izgalmas és pezsgő kulturális centruma lesz Budapestnek" - szögezte le a polgármester.