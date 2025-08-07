Teljesen átépítik Budapest egyik legkedveltebb részét: rá se lehet majd ismerni – korszakos beruházás veszi kezdetét

A változás már heteken belül elkezdődik, idén szeptember végén nyílhat meg a lakosság szórakozását szolgáló többfunkciós szabadtéri helyszín, amely hét-nyolc pop-up rendezvénnyel melegít be. A Fénymúzeum várhatóan december elejétől lesz látogatható, összhangban az óbudai önkormányzat adventi vásárával. Az 5000 négyzetméteres belső terek nyitása, benne két csarnokkal hat-tíz hónapon belül várható. Az utolsó rész a lakosságot leginkább befogadó ovisport-park és a dogbeach lesz" - mondta Kiss Krisztián, a MultiKulti Zrt. vezérigazgatója.
A cég a területet a Petőfi Kulturális Ügynökségtől ötven évre bérelte ki. Kiss Krisztián kitért arra, hogy a projekt egyelőre tervezési fázisban van, a költségeket három-hat hónapon belül fogják látni.
Zajlik az állapotfelmérés, például a közművek, a hidak tekintetében, ezektől függ, pontosan milyen befektetésre van szükség
- mondta.
Kiss Krisztián kifejtette,
a projekt első eleme az ovisport-park, a játszótér és a dogbeach, amellyel vállalják, hogy a sziget ezen részét mindenki számára elérhetővé teszik. A második elem Európa egyik legnagyobb és legtartalmasabb fényparkjának kialakítása, a harmadik egy 1500 négyzetméteres szabadtéri rendezvénytér, amely zenei és céges rendezvények, esküvők számára biztosít helyszínt, kizárólag 22 óráig.
Megjegyezte, hogy számos kedvezménnyel, több esetben ingyenes szolgáltatással figyelembe veszik a kerületi lakosság, valamint az óbudai önkormányzat és intézményei szempontjait az új kulturális színtér kialakításánál. "A szórakozni vágyó vendégeknek kialakítunk egy biztonsági pontot, ahol mentők, tűzoltók és rendőrök fognak állomásozni" - közölte.
Kiss László, Óbuda polgármestere elmondta,
a terület fejlesztése a kerület érdekeivel összhangban valósul meg, vagyis a projekt garancia arra, hogy a Hajógyári-sziget a III. kerület lakosainak rekreációs helyeként is fog szolgálni.
"A sziget zöld területei érintetlenek maradnak, megvalósul a sziget észak-déli összeköttetése, és mindenki bemehet a sziget egész területére. A projekt izgalmas és pezsgő kulturális centruma lesz Budapestnek" - szögezte le a polgármester.
Bényei István építész, a B13 Építőművész Kft. képviseletében azt mondta, a H/122-es számú épület, az egykori gépműhely első része az 1870-es években épült, "álomszép ipari műemlék", és a projekttel szeretnék visszaállítani második világháború előtti állapotát. "Alapvető koncepciónk, hogy megtartva a nagy terek látványát, nem nyúlnánk a száz-százötven éves falakhoz, hanem légies konstrukciókkal töltenénk meg az új funkciókat" - tette hozzá.
A rendezvényközpont kiszolgáló részeit a keleti oldalon, a Duna felé helyezik el, benne egy kávéházzal.
Molnár Andrea, az Ovisport Alapítvány kuratóriumi elnöke arról számolt be, hogy egy tízezer négyzetméteres területen épül meg a valamennyi korosztály igényeit figyelembe vevő park, amelyben lesz óriáshajó, ovis sportpálya, kötélpálya, két streetball-pálya, egy minifocipálya, pihenőpark, öltözők, mellékhelyiségek, kerékpártárolók.
Kiss Krisztián a sajtótájékoztatón szólt arról, hogy a projekt a Sziget fesztivállal együtt gondolkodva valósul meg, "Kádár Tamás főszervezővel már arról beszélünk, hogy jövőre miként lehet bevonni a rendezvénybe az Óbudai-sziget ezen részét is" - mondta.
