Deviza
EUR/HUF395.88 -0.24% USD/HUF340.25 +0.1% GBP/HUF457.04 -0.05% CHF/HUF420.88 -0.25% PLN/HUF93.01 -0.29% RON/HUF78.03 -0.3% CZK/HUF16.21 -0.12% EUR/HUF395.88 -0.24% USD/HUF340.25 +0.1% GBP/HUF457.04 -0.05% CHF/HUF420.88 -0.25% PLN/HUF93.01 -0.29% RON/HUF78.03 -0.3% CZK/HUF16.21 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,945.81 -0.32% MTELEKOM1,820 +0.11% MOL2,964 -1.55% OTP29,960 -0.03% RICHTER10,260 0% OPUS590 -0.17% ANY8,000 -0.25% AUTOWALLIS162 -0.31% WABERERS5,080 0% BUMIX9,152.7 -0.16% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,207.28 -0.2% BUX102,945.81 -0.32% MTELEKOM1,820 +0.11% MOL2,964 -1.55% OTP29,960 -0.03% RICHTER10,260 0% OPUS590 -0.17% ANY8,000 -0.25% AUTOWALLIS162 -0.31% WABERERS5,080 0% BUMIX9,152.7 -0.16% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,207.28 -0.2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
repülőjegy
olcsó repülőjegy
last minute

Még mindig létezik olcsó repülőjegy, csak nem mindig last minute

A last minute jegyek ma már sokkal inkább a szerencsén múlnak, mint tudatos foglalási stratégián. Ugyanakkor nem teljesen veszett az ügy: ha valaki tényleg rugalmas – akár célpontban, akár időben –, és figyeli az ajánlatokat, még mindig belefuthat egy-egy akcióba.
VG
2025.08.08, 11:11
Frissítve: 2025.08.08, 11:15

Nemrégiben még az utolsó pillanatban lefoglalt repülőjegyek voltak a legolcsóbbak, sokan ekkor csaptak le a legjobb ajánlatokra. A dinamikus árazás terjedése azonban átrendezte a piacot, így ma már más trükkökkel kell élnie annak, aki spórolni szeretne – számolt be az Origo, amely szakértők bevonásával és nemzetközi gyakorlatok alapján vizsgálta meg, mit érnek ma a last minute jegyek, van-e könnyen elérhető olcsó repülőjegy.

olcsó repülőjegy
Az olcsó repülőjegy továbbra sem csupán illúzió / Fotó: Vémi Zoltán

Last minute: olcsó repülőjegy helyett kockázat

Pár éve még külön iparág épült a last minute foglalásokra: utazási irodák, fapados oldalak, sőt az utasok is jól tudták, hogy az indulás előtti napokban elképzelhetetlenül olcsó repülőjegyekre lehet lecsapni. Ma már azonban egyre kevesebben találkoznak ilyesmivel, és nem véletlenül – írja a portál.

A dinamikus árazás elterjedésével a légitársaságok algoritmusai valós időben változtatják az árakat a kereslet és a töltöttség alapján. Ennek köszönhetően sokszor épp az utolsó napokban szállnak el az árak. Nem lehetetlen azonban kedvező áru repülőjegyet találni, a módszerekről az Origón olvashatnak részletesen

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu