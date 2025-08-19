Deviza
Költözik és tulajdonost vált Orbán Ráhel üzlete

Eladta bababoltot üzemeltető cégét, az Odu Store Kft.-t Orbán Viktor miniszterelnök lánya. Orbán Ráhel vállalatának új tulajdonosa a BDPST Zrt. lett.
Zováthi Domokos
2025.08.19, 10:47
Frissítve: 2025.08.19, 11:00

Az Odu., Orbán Ráhel prémiumtermékeket árusító bababoltja 2025 szeptemberében a BDPST Group tulajdonában álló Vörösmarty téri Dorothea épületkomplexumba költözik – közölte a cégcsoport a LinkedIn-oldalán.

MCC fesztivál első napja (8) Orbán Ráhel
Költözik Orbán Ráhel bababoltja / Fotó: Flajsz Péter

Mint írták, a költözéshez kapcsolódóan született meg a döntés, hogy az Odu Store Kft. százszázalékos tulajdonrésze a cégcsoporthoz kerüljön a korábbi tulajdonos Orbán Ráheltől, a vállalat működése és tulajdonlása pedig integrálódjon a BDPST holdingstruktúrájába. 

Orbán Ráhel férjéhez kötözik a cég

A rövid közleményből az is kiderült, hogy az Odu prémium pozicionálása jól illeszkedik a BDPST Group belvárosi szolgáltatási portfóliójába, tovább gazdagítva a Dorothea komplexum kínálatát. Az integráció révén az Odu. a BDPST központi támogató funkcióira, például

  • pénzügy,
  • marketing,
  • üzemeltetés

is támaszkodhat, ezáltal tovább növelve a működés hatékonyságát és támogatva a márka jövőbeli fejlődését. A mindennapi működésért továbbra is az Odu. önálló menedzsmentje felel Orbán Ráhel szakmai vezetésével.

