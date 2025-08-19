Költözik és tulajdonost vált Orbán Ráhel üzlete

Az Odu., Orbán Ráhel prémiumtermékeket árusító bababoltja 2025 szeptemberében a BDPST Group tulajdonában álló Vörösmarty téri Dorothea épületkomplexumba költözik – közölte a cégcsoport a LinkedIn-oldalán.
Mint írták, a költözéshez kapcsolódóan született meg a döntés, hogy az Odu Store Kft. százszázalékos tulajdonrésze a cégcsoporthoz kerüljön a korábbi tulajdonos Orbán Ráheltől, a vállalat működése és tulajdonlása pedig integrálódjon a BDPST holdingstruktúrájába.
A rövid közleményből az is kiderült, hogy az Odu prémium pozicionálása jól illeszkedik a BDPST Group belvárosi szolgáltatási portfóliójába, tovább gazdagítva a Dorothea komplexum kínálatát. Az integráció révén az Odu. a BDPST központi támogató funkcióira, például
is támaszkodhat, ezáltal tovább növelve a működés hatékonyságát és támogatva a márka jövőbeli fejlődését. A mindennapi működésért továbbra is az Odu. önálló menedzsmentje felel Orbán Ráhel szakmai vezetésével.
