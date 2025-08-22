Deviza
gazdaság
árrésstop
Orbán Viktor

Orbán Viktor minden családot érintő intézkedést jelentett be – nem szűnik meg az árrésstop

A kormányfő beszámolt arról, hogy megtartották a kormányülést, amelyen döntés született az árrésstopról is. Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány harcol az indokolatlan áremelések ellen.
Sz. E.
2025.08.22, 09:58
Frissítve: 2025.08.22, 11:03

A kormányfő a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy meghosszabbították az árrésstopot.

20250318_tesco_041_VZ árrésstop
Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány harcol az indokolatlan áremelések ellen / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy „megvolt az 1025 éves Magyarország első kormányülése, árrésstop meghosszabbítva”.

Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel

– írta posztjában a miniszterelnök.

Május végén a kormány úgy döntött, hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják az árrésstopot, vagyis Orbán Viktor a határidő lejárta előtt egy héttel közölte a meghosszabbítást. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban ismertette, hogy folyamatosak az ellenőrzések, a boltok nagy többsége érvényesíti az árrésstopot. 

Orbán Viktor márciusban jelentette be, hogy harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot, így kíván véget vetni a kormány az élelmiszerek túlárazásának. A miniszterelnök elmondta, hogy az elmúlt időszakban a tojás esetében az árrés 40 százalék, a vaj és a tejföl esetében pedig több mint 80 százalék volt.

Később az árrésstopot kiterjesztették a háztartási cikkekre is, összesen 30 darab termékkategóriára, ami több ezer terméket jelent.

A kereskedők az árrésből fedezik a működési költségeket (munkabér, rezsi, karbantartások), az adókat, illetve ebből termelik ki a profitot is. 

Ez az, aminek a mértékéből visszavett a kormány, vagyis lényegében haszonárstopot vezetett be.

Aligha vezetik ki az árréscsökkentést

A Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott friss inflációs adatról megszólaló elemzők egyöntetűen arról beszélnek, hogy a drágulási ütem magasabb a várakozásnál, így nem várható az alapkamat csökkenése a közeljövőben.

Az élelmiszerárak alakulása kapcsán Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza arra is felhívta a figyelmet, hogy az árrésstopok mérsékelték az árak emelkedését, míg Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza arról beszélt, hogy a kormányzati intézkedések hatását kínálati oldali sokkok, például az állatállományt tizedelő járványok oltották ki.

Regős Gábor jelezte:  

idén az árrésstopok fennmaradására számít,

hiszen azok kivezetése mintegy 1,5 százalékkal dobná meg a drágulás ütemét.

