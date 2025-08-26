Orbán Viktor reagált Magyar Péter sokkoló szja-s tervére: Régi szoci mantra!

„Kibújt a szög a zsákból. Kiszivárgott a Tisza adóprogramja. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó – reagált a Magyar Nemzet cikke szerint Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportba, miután nyilvánosságra került Magyar Péter pártjának szja-emeléséről szóló terve. A miniszterelnök rámutatott, Magyar Péter adóprogramja azt jelentené, hogy bruttó 400 ezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is kilőnék. A kormányfő egyben kijelentette, mindez csak akkor történhet meg, ha hagyjuk. De nem hagyjuk! Hiába kukorékol a kiskakas – húzta alá.
Egy mediánbéren dolgozó munkavállalónak a nettó fizetése 40 ezer, míg az átlagkeresettel rendelkezőé is közel 50 ezer forinttal lenne kevesebb, ha megvalósulnak a Tiszta Párt progresszív adórendszerre vonatkozó javaslatai. A legdurvább adóelvonás a középosztályosodó magyar társadalmat, például az orvosokat, bírókat érinti. Magyar Péter terve alapján az ő esetükben a havi jövedelem több mint 200 ezer forinttal eshetne egyik hónapról a másikra, számolta ki a Világgazdaság.
Az egyik, hanem a legnagyobb probléma a többkulcsos adórendszerrel, hogy jelentősen lassítja a bérfelzárkózást. Ez 2010 előtt tökéletesen látszódott, amikor sok esetben nem érte meg többet dolgoznia a munkavállalónak, ugyanis azzal egy magasabb jövedelmi, ezzel pedig egy magasabb adósávba esett, ahol nagyobb volt az elvonás is. Ráadásul a szuperbruttósítás és adójóváírás jelentősen megbonyolította az adórendszert, ami óhatatlanul az adóelkerülés és a gazdaság feketedéséhez vezetett. Az egykulcsos adórendszer legnagyobb előnye épp ebben rejlik, amellett, hogy megéri a munkavállalónak többet dolgoznia, a gazdaság kifehéredéséhez is érdemben hozzájárult.
