3 százalékos hitel: nagy felfordulás kezdődik a panellakások piacán – ennyi most a négyzetméterár

Az Otthon Start program bejelentését követően a Duna House értékesítői 39 százalékkal több vevő ügyfelet regisztráltak, mint egy hónappal korábban, miközben az ingatlanbemutatások száma is folyamatosan nő.

Otthon Start: nagy felfordulás kezdődik a panellakások piacán / Fotó: Bíró Dóra / Shutterstock

Az új érdeklődők többsége kifejezetten a program feltételeinek megfelelő ingatlanok vásárlását tervezi, azon belül pedig a panelek iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés – emelte ki a Duna House közleményében Szegő Péter, a cég vezető elemzője.

Bár júliusban 9492 adásvétel történt – ami mintegy 18 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól –, a visszaesés szezonális jellegű, és a növekvő érdeklődés előrevetíti a közelgő őszi forgalomnövekedést.

Panellakások: gyorsabb eladások, emelkedő árak

Az utóbbi évekre jellemző, hogy a panellakások reagáltak leggyorsabban az élénkülő keresletre. Vidéken átlagosan 70 nap, Budapesten körülbelül 60 nap alatt találtak vevőre – ez közel egy hónappal rövidebb értékesítési idő a tavalyihoz képest.

Az Otthon Start várhatóan a jelenleg is rövid forgási időt tovább csökkentheti.

Az árak is tovább emelkedtek: júliusra Pesten az átlagos panel négyzetméterár meghaladta az 1,1 millió forintot, Budán elérte az 1,26 millió forintot, vidéken pedig 700–750 ezer forint között alakult. Ez országos szinten majdnem 30 százalékos éves növekedés, kérdés, hogy a program mekkora további áremelkedést hozhat az év hátralévő részében.

Otthon Start: fiatal vevők és felújítandó ingatlanok előretörése

A vásárlói összetétel is az élénkülést támasztja alá: júliusban

a fővárosi vevők 13 százaléka felújítandó ingatlant választott,

vidéken pedig az első lakásvásárlók aránya egy év alatt 19 százalékról 27 százalékra nőtt.

Az Otthon Start célcsoportját jelentő fiatal, első otthonukat kereső vásárlók egyre aktívabban jelennek meg, különösen a vidéki városokban. Az egyre erősödő keresleti hullám és a program kedvező feltételei együtt könnyen az elmúlt évek legerősebb őszi időszakát hozhatják a panelpiacon – véli a vezető elemző.