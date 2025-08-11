Egészségpénztárból is fizethető majd az Otthon Start hitel törlesztője

További spórolási lehetőségeket rejthet az Otthon Start programmal otthont teremtőknek az, ha havi lakástörlesztőjüket az egészségpénztári befizetéseikből fedezik. Az ebben rejlő lehetőségeket akkor lehet a legjobban kiaknázni, ha az Otthon Start kínálta lehetőséget házaspár veszi igénybe első saját tulajdonú otthona megszerzéséhez – hívja fel a figyelmet összeállításában az Origo. Ehhez persze szükséges az egészségpénztári tagság megléte, de a lap szerint az is elképzelhető, hogy épp az otthonteremtésnél jelentkező előny lesz az, ami miatt esetleg az eddig hezitálók a tagság mellett döntenek.
Lakáshitel törlesztésére már eddig is fel lehetett használni az egészségpénztári befizetéseket. Ezzel éltek is a tagok, 2024-ben összesen mintegy 3 milliárd forintot fordítottak erre a célra, ami a lakáshitelezés volumenéhez képest nem jelentős összeg, de bővülése dinamikus. Nagy változást jelentett idén június végén az Országgyűlés által elfogadott jogszabály-módosítás, melynek értelmében megszűnik az önsegélyező szolgáltatásokra vonatkozó 180 napos várakozási idő.
Ebből több fontos dolgok következik: a tagok és a munkáltatók befizetései azonnal felhasználhatóvá válnak minden területen, így a lakáshitel törlesztésénél is.
Az egészségpénztári befizetések lakáshitel törlesztésére való felhasználása akár a fix 3 százalékos Otthon Start programban további komoly pénzügyi segítéget jelent a családoknak, illetve az első otthonukat megvásárlóknak. Az Origo által említett példában az Otthon Start programban a maximálisan felvehető, 50 millió forintos hitelösszeg szerepel, melynek 237 ezer forintos törlesztőrészlete az egészségpénztár használatával – figyelembe véve a 20 százalékos szja-jóváírást – havi mintegy 17 ezer forinttal csökkenthető utólag, havonkénti bontásban. Ehhez persze feltétel a hiteligénylő szja-fizetési kötelezettségének fennállása, mely az édesanyák egyre bővülő szja-mentessége miatt fontos szempont lehet, de ha ez teljesül, az egészségpénztár támogatásával további spórolási lehetőségek nyílhatnak meg az Otthon Startot igénylők előtt.
