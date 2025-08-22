Otthon Start hitel: egy lakás árát is megspórolhatjuk – lerántjuk a leplet, itt a nagy kiszámoló!

Szeptemberben indul a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programja, ahogy a Világgazdaságnak adott interjúban Panyi Miklós , a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára fogalmazott, a futamidő végéig a fix 3 százalékos hitelprogrammal a kormány célja a családosok mellett egy új társadalmi csoport megcélzása volt. „A családosok mellett tehát most elsősorban a fiataloknak – de bárkinek, aki nem rendelkezik saját ingatlannal – lehetőségük nyílik saját otthonhoz jutni. Ilyen széles körű lehetőség a 90-es évek óta nem volt Magyarországon” – hangsúlyozta az államtitkár lapunknak az Otthon Start hitel kapcsán.

Otthon Start hitel: egy új kört céloznak meg, a fiatalok esélye javul, jöhet a saját lakás / Fotó: Kallus György

A szeptemberi indulást követően a legtöbb banknál azonnal elérhető lesz a konstrukció. Az érdeklődőknek érdemes tájékozódniuk, mert a bankok egy része kedvezményt adhat az induló költségekből, és bár a bankszövetség nem tartotta valószínűnek, amikor erről kérdeztük, de más szakértői vélemények szerint simán lehet majd olyan pénzintézet is, ahol 3 százalék alatt lesz a kamat. A bankok egyelőre a piaci alapú lakáshiteleknél akcióznak, a Világgazdaság gyűjtéséből kiderült: egy jól kombinált hitelnél a piaci hitelrész éves kamata 5,95 százalék is lehet. Az Otthon Start ugyan még nem indult el, de most is erős a verseny, száguld a piac, amire csak rátesz majd a program megjelenése a palettán.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy már 6-7 százalék körüli kamatnál nő az emberek bizalma, a hitelfelvételi kedv javul, ráadásul az ügyfelekért folytatott versenyben szeptemberben több pénzintézetnél is megjelenhet 3 százalék alatti ajánlat a 2,5 és 3 százalék közötti zónában, a jogszabály ugyanis erre lehetőséget ad nekik. Az, hogy az Otthon Start hitel 3 százalékos kamattal fut, fix a kamatperiódus, tehát a kamat mértéke a teljes futamidő alatt változatlan marad komoly „szívóhatással– bírhat a piaci hitelek felől, főleg, ha realizáljuk: tízmilliók maradnak a zsebünkben.

Otthon Start hitel: de mennyi az annyi?

Az, hogy pontosan lássuk, mennyit spórolhatunk akkor, ha a piaci kamatozású lakáshitelek helyett az Otthon Startot választjuk, segítségül hívtunk két szakértőt. Argyelán Józseffel, a Bankmonitor elemzési igazgatójával és Oszlay Andrással, az MBH Bank szenior elemzőjével nem csak azt vettük át, hogy a maximálisan felvehető, 50 millió forintos hitelösszeg mellett mennyivel kedvezőbb az Otthon Start,

de megvizsgáltuk a hitel járulékos költségeit,

azt, hogy mikor teljesül a 10 százalékos önerő,

nő e a különbség egy piaci hitel és kamattámogatott között az utóbbi javára akkor, ha a piaci alapú nincs végig befixálva és eljön a kamatforduló,

valamint arra is kerestük a választ, hogy miért jó a bankoknak, ha az Otthon Start irányába terelik az ügyfeleket. Ha azt feltételezzük, hogy a piaci kamatozású lakáshitel kamata a futamidő végéig 6,5 százalékon marad, 25 éven át havi 100 ezer forintos különbség mutatkozik a törlesztésben az Otthon Start hitel javára, ami tetemes különbség, összesen 30 millió forintot jelent – vezeti le lapunknak Oszlay András, az MBH Bank szenior elemzője, hogy mennyit lehet spórolni, ha a maximálisan igényelhető 50 millió forintot vesszük fel az otthonteremtési támogatásban.

Mivel egyes pénzintézetek 8 százalékos vagy akörüli kamattal is kínálnak lakáshitelt, Argyelán József a Bankmonitortól tovább megy. Mint rámutat: 50 millió forint kölcsönösszegnek a havi törlesztőrészlete 25 éves futamidő és 8 százalékos éves kamat mellett 386 ezer forint lenne. Ugyanezen kölcsönre az Otthon Start keretében 237 ezer forintot kellene havonta fizetni. A havi megtakarítás durván 149 ezer forint, ami a 25 év alatt 44,6 millió forintra hízna.