Otthon Start hitel: kiborult a politikus a Portfolio cikkére – „alapvető tényeket hallgatnak el!"

A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját, az Otthon Start hitelt bírálta vasárnap a Portfolio gazdasági portál. A cikk szerint „a fiatalok többsége csak álmodhat egy átlagos lakásról”, az új lakástámogatás sem feltétlenül oldja meg a lakhatási problémát. Az írásra reagált Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.
„A Portfolio tegnap izzadságszagú, a tudományosság és szakmaiság mázával leöntött cikkel igyekezett bizonygatni, hogy a fix 3 százalékos hitel bizony nem valós segítség a fiatalok lakhatási helyzetének megoldására. Ennél nagyobbat nem is tévedhetne a cikk szerzője, ezt a tévedést pedig vagy a szakmaiság hiányának, vagy valamilyen más, nem ismert oknak vagyunk kénytelenek betudni” – írta az államtitkár a közösségi oldalán, majd tételesen felsorolta és kifejtette, hogy mi nem stimmel a cikkel, hogyan nélkülöz minden szakmaiságot.
Hozzáteszi: ezzel összhangban pedig teljesen hibásak a következtetések is. „Azon pedig már meg se vagyunk lepődve, hogy a fix 3 százalékos hitellel kapcsolatban alapvető tényeket hallgat el a szerző. Nyilván azok nem illeszkedtek a cikk negatív hangvételű, téves végkövetkeztetésének keretrendszerébe…” – húzta alá az államtitkár a közösségi oldalán.
Panyi Miklós nemcsak pontokba szedte, de ezután részletesen ki is fejtette, hogy mi a gond az írással (ezeket a bejegyzés alapján változtatás nélkül közöljük - a szerk.):
„A cikk tehát, összefoglalva, rossz alapterülettel, rossz négyzetméterárakkal, kétszeresen rossz kereseti adatokkal dolgozik, miközben elhallgatja a program által nyújtott fontos kedvezményeket és tényeket – az adóstárs bevonásának lehetőségét, a nagyobb hitelösszeg elérhetőségét –, amivel jelentősen feljavult az elsőlakás-vásárlók hozzáférése az ingatlanokhoz” – mutat rá az államtitkár bejegyzésében.
„Javasoljuk ezért, hogy a Portfolio a jövőben igyekezzen visszahelyezkedni a szakmaiság talajára, valós és észszerű adatokra alapozva közelítsen olyan fontos társadalompolitikai kérdésekhez, aminek a kezelése közös – nem csak kormányzati – felelősség, és ezért az túlmutat a kattintásvadász és szenzációhajhász cikkek megírásának és megjelentetésének világán. Bízunk benne, hogy a cikk szerzője is ennek a szellemében viszonyul a kortársainak lakhatását nagymértékben segítő, és több tízezer fiatal számára az első otthon megszerzését elősegítő programhoz!” – zárja bejegyzését az államtitkár.
„Több ezer olyan fiatallal számolunk, akik éppen az Otthon Start program hatására itthon maradnak, vagy éppen hazatérnek” – mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, akivel a szeptemberben induló Otthon Start programról beszélgettünk. Az államtitkár úgy látja, alapos és jól kidolgozott a program, amelybe számos féket beleépítettek, hogy megakadályozzák a lakásárak további emelkedését.
