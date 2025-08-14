Otthon Start: van egy részletszabály, amit kevesen tudnak – ezen bukhat el a 3 százalékos hitel

A fix 3 százalékos lakáshitel, az Otthon Start program remek lehetőséget jelent azok számára, akik első saját ingatlan vásárlására készülnek, ugyanakkor van egy olyan, nem kifejezetten ehhez a programhoz kapcsolódó szabályozás, amiről fontos tudniuk az eladóknak és a hitelfelvevőknek egyaránt – hívja fel a figyelmet a Money.hu csütörtöki közleménye.

Az Otthon Start kedvezményes hitele sem mentes a hitelbírálattól/Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A hitelbírálat az Otthon Start esetében sem marad el

A bankok kockázatát mérsékelni hivatott szabályozás értelmében az ingatlan vételára csak 20 százalékkal térhet el a bank által megállapított forgalmi értéktől. Bár az Otthon Start programban is találhatók árral kapcsolatos korlátozások, azt, hogy a lakás átmegy-e a hitelbírálaton a banki értékbecslés eredménye határozza meg. Tehát ha a vételár meghaladja a becsült forgalmi érték 120 százalékát, a bank nem nyújt kedvezményes hitelt. Érdemes ezért résen lenni,

hiszen túlárazott lakás esetén az eladó és a vevő is bukja az adásvételt.

Az értékbecslő az ingatlan állapota, mérete, szerkezete és elhelyezkedése mellett a környezeti adottságokat is vizsgálja, de a becsült érték meghatározásánál olyan adatok is szerepet kapnak,, mint a közelmúltban értékesített hasonló ingatlanok piaci árai. Egyes esetekben pedig a bank statisztikai módszereket is alkalmazhat, ami gyorsabb és költséghatékonyabb, de szigorú kritériumokhoz kötött, így erre csak akkor van lehetőség, ha az ingatlan nem nagyobb 150 négyzetméternél, a nyilvántartásban lakóingatlanként szerepel, valamint Budapesten, vármegyeszékhelyen vagy a budapesti agglomerációban található.

Az értékbecslés fontos szerepet kap a kedvezményes hitel esetében is

Tekintve, hogy a bank a maximálisan nyújtható hitelösszeg meghatározásánál az ingatlan értékbecslésének eredményét veszi alapul, így ez a folyamat kulcsfontosságú szerepet játszik a hitelbírálat során. Túlárazott ingatlan esetében előfordulhat, hogy a vevő nem kap hitelt, az eladó pedig bukja a vevőt. Egy 65 millió forintért kínált lakás, melyet az értékbecslő 50 millió forintra értékel például kiszorulhat a fix 3 százalékos hitellel elérhető ingatlanok köréből, hiszen a vételár több mint 20 százalékkal magasabb a forgalmi értéknél.