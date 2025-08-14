Otthon Start: erre senki nem számított, lakásárcsökkenés kezdődhet Budapesten a 3 százalékos hitel miatt

A másfélmilliós értékhatár miatt a budapesti kerületekben akár még árcsökkenést is hozhat a szeptemberben induló Otthon Start program – erre hívta fel a figyelmet Tibor Dávid, a Masterplast alapítója és tulajdonosa, az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) alelnöke. Július eleje óta túlzás nélkül feje tetejére állította az ingatlanpiacot az Otthon Start program. A 3 százalékos fix kamatozású, 25 éves futamidejű 50 milliós hitelkonstrukció miatt ugrásszerűen megnőttek az ingatlankeresések Magyarországon. A programnak ugyanakkor a legnagyobb kérdése, hogy mi lesz az ingatlanárakkal, amelyek elmúlt években látványos felfutást produkáltak. A kormány azt ígéri, hogy a beépített fékek miatt nagy áremelkedés már nem várható, sőt, nem kizárt az árkorrekció.

Otthon Start: erre senki nem számított, lakásárcsökkenés kezdődhet Budapesten/ Fotó: Németh András Péter

Otthon Start: nagy ingatlanfejlesztőknek muszáj lesz ára csökkenteniük

Tibor Dávid azzal indokolta a várható árcsökkenést, hogy néhány olyan ingatlanfejlesztő, aki eddig négyzetméterenként 1,6-1,7 millió forintért árulta az új lakásokat, az most a program hatására kevesebbet fog elkérni.

Meggyőződésem, hogy vissza fogják vinni 1,5 millióra, hogy ne maradjanak ki a körből

– fogalmazott az ÉVOSZ alelnöke, aki azonban jelezte, hogy külön kell választani a lakáspiacot. Vidéken eddig sem voltak jellemzőek az 1,2-1,3 millió forintos új lakás négyzetméterárak, így a nagyvárosokban hozhat talán valamekkora drágulást, de Budapesten már más a helyzet. Ott az értékhatár körül kínáljak az új lakásokat, azaz igencsak rezeg a léc.

Balogh László, az Ingatlan.com szakértője lapunak hangsúlyozta, fordulópontot hozhat a budapesti újlakás-piacon az Otthon Start program.

Elmondása szerint már lehet tudni, hogy jelenleg 4000-5000 olyan lakás megépítése van csőben a fővárosban, ahol a négyzetméterár a másfél milliós plafonnak felel meg.

Ezért az az ingatlanfejlesztő, aki határon táncol, az biztosan jobban jár azzal, ha behozza az értékhatár alá a lakásárait, mivel ennek köszönhetően hamarabb fog pénzhez jutni, ami egyébként érdeke is.