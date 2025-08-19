Panyi Miklós: hamarosan indul az Otthon Start program – évi tízezer új lakás a cél

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerin már idén ősszel elindulhatnak az első Otthon Start-projektek, amelyek több mint tízezer új lakást hozhatnak a piacra.
A kormány célja, hogy az elsőlakás-vásárlók számára felgyorsítsa a kínálat bővülését, és hosszabb távon ötvenezer új otthon épülhessen meg.
Az államtitkár keddi videóüzenetében arról beszélt, hogy az Otthon Start Programiroda fő feladata az elsőlakás-vásárlóknak szánt fejlesztések mielőbbi elindítása. A kormány az elmúlt hetekben több tucat ingatlanfejlesztővel egyeztetett, akik országszerte több tízezer lakás építésére jeleztek szándékot.
Az első kormányrendelet-tervezet már meg is jelent, amely a budapesti fejlesztésekre vonatkozik, mintegy négyezer új lakás megvalósítását célozva. Panyi szerint a vidéki nagyvárosokban szintén élénkülés indult, így a projektek jelentős része ott valósulhat meg.
A tervek alapján a következő öt évben ötvenezer új otthon épülhet az Otthon Start keretében. Az államtitkár hangsúlyozta: már idén ősszel több mint tízezer lakásfejlesztés rajtolhat, amely nemcsak a fiatal vásárlóknak, hanem az építőiparnak és a teljes gazdaságnak is lökést adhat.
Két hét múlva indul az Otthon Start program: itt a tíz legfontosabb dolog amit tudni érdemes róla
A fix háromszázalékos kamatozású lakáshitel, amelyet Otthon Start programként hirdettek meg, szeptember elején startol, és a kormány célja, hogy az igénylők gyorsan hozzájussanak a forráshoz.
