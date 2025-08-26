3 százalékos hitel: így kombinálható az Otthon Start program más konstrukciókkal – fontos részleteket árult el az államtitkár

Megjelent az Otthon Start program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet . Fontos, hogy egyszerre legfeljebb két támogatott kölcsön igényelhető, vagyis a fix 3 százalékos lakáshitel mellé vagy a CSOK Plusz, vagy a Falusi CSOK hitelt lehet igénybe venni. A rendelet kapcsán a közösségi oldalán videóüzenetben osztotta meg gondolatait Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese.
„Felhívjuk a fiatalok figyelmét arra, hogy a fix 3 százalékos lakáshitel kombinálható más, családokat érintő otthonteremtési támogatásokkal. Így például a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal vagy a Babaváró kölcsönnel. A megjelent Családi Otthonteremtési Kedvezményeket a fix 3 százalékos hitellel kombinálhatóvá tevő kormányrendelet nagyon fontos rendelkezéseket tartalmaz” – hangsúlyozta Panyi Miklós.
Az államtitkár szerint a módosítás egyrészről biztosítja azt, hogy a fix 3 százalékos hitel felvehető legyen például a CSOK Plusz hitellel együtt is, ami jelentősen megnöveli a mozgásteret a felvehető hitelösszeg tekintetében. Panyi szerint ezt mindenképpen javasolják a házaspároknak és a gyermeket vállalóknak. Hozzátette azonba, hogy a CSOK rendeletnek a módosítása nemcsak emiatt fontos, mivel azokat az élethelyzetetek is kezeli, akik mondjuk fiatalok, elindulnak az életben, felveszik ezt a fix 3 százalékos hitelt, később, néhány év múlva pedig úgy döntenek, hogy családot alapítanak. Számukra ez a rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a fix 3 százalékos hitelt vagy kiegészítsék CSOK Plusz-os kölcsönnel, vagy pedig akár átlépjenek ebbe a CSOK Plusz-os hitelbe.
Panyi Miklós kifejtette, hogy lehetőség van arra, hogy
Az államtitkár kiemelte, hogy a friss rendelet nagyon, hiszen megteremti az átjárhatóságot a fix 3 százalékos hitelből a családokat célzó otthonteremtési családtámogatási programokhoz. Elmondta, hogy a kormány mindenképpen javasolja ezeknek a rendeleteknek a tanulmányozását, egyúttal mindenképpen javasolják a gyermeket vállalni tervező házaspároknak, hogy nézzék meg ezeket a kombinálhatóságokat.
Otthon Start hitel: kiborult a politikus a Portfolio cikkére – „alapvető tényeket hallgatnak el!"
Tételesen cáfolta közösségi oldalán a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a futamidő végéig fix, 3 százalékos kamatozású Otthon Start hitelről írt cikket. Panyi Miklós szerint a Portfolo írása torzít, elhallgatja az Otthon Start hitel által nyújtott fontos kedvezményeket és a tényeket, a szerző pedig elveszett a kattintásvadászat és a szenzációhajhász cikkírás világában.
Panyi Miklós nemcsak pontokba szedte, de ezután részletesen ki is fejtette, hogy mi a gond az írással.
