3 százalékos hitel: így kombinálható az Otthon Start program más konstrukciókkal – fontos részleteket árult el az államtitkár

Megjelent az Otthon Start program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet . Fontos, hogy egyszerre legfeljebb két támogatott kölcsön igényelhető, vagyis a fix 3 százalékos lakáshitel mellé vagy a CSOK Plusz, vagy a Falusi CSOK hitelt lehet igénybe venni. A rendelet kapcsán a közösségi oldalán videóüzenetben osztotta meg gondolatait Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese.

A Otthon Start program lakáshiteles számos más konstrukcióval kombinálható / Fotó: Shutterstock

„Felhívjuk a fiatalok figyelmét arra, hogy a fix 3 százalékos lakáshitel kombinálható más, családokat érintő otthonteremtési támogatásokkal. Így például a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal vagy a Babaváró kölcsönnel. A megjelent Családi Otthonteremtési Kedvezményeket a fix 3 százalékos hitellel kombinálhatóvá tevő kormányrendelet nagyon fontos rendelkezéseket tartalmaz” – hangsúlyozta Panyi Miklós.

Az államtitkár szerint a módosítás egyrészről biztosítja azt, hogy a fix 3 százalékos hitel felvehető legyen például a CSOK Plusz hitellel együtt is, ami jelentősen megnöveli a mozgásteret a felvehető hitelösszeg tekintetében. Panyi szerint ezt mindenképpen javasolják a házaspároknak és a gyermeket vállalóknak. Hozzátette azonba, hogy a CSOK rendeletnek a módosítása nemcsak emiatt fontos, mivel azokat az élethelyzetetek is kezeli, akik mondjuk fiatalok, elindulnak az életben, felveszik ezt a fix 3 százalékos hitelt, később, néhány év múlva pedig úgy döntenek, hogy családot alapítanak. Számukra ez a rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a fix 3 százalékos hitelt vagy kiegészítsék CSOK Plusz-os kölcsönnel, vagy pedig akár átlépjenek ebbe a CSOK Plusz-os hitelbe.

Hogy néz ki gyakorlatban az Otthon Start program kombinálása?

Panyi Miklós kifejtette, hogy lehetőség van arra, hogy

a hitelfelveők a fix 3 százalékos hitelüket lezárják, és helyette CSOK Pluszt vegyenek fel, amivel további kedvezményeket vehetnek igénybe, hogy egy nagyobb ingatlanba költözzenek.

Azonban azt is megtehetik, főleg családi ház esetén, hogy a már meglévő fix 3 százalékos hitelük mellé felveszik a CSOK Plusz-ot is, és a meglévő ingatlanukat kibővítik.

De arra is lehetőségük van, hogy amennyiben nem költöznek tovább az ingatlanukba, ezt a fix 3 százalékos hitelüket fogják CSOK Plusz-os hitellel kiváltani, ezáltal pedig igénybe vehetnek további kedvezményeket, például második megszületett gyermek esetén 10 millió forintot leírhatnak az adósságukból.

Az államtitkár kiemelte, hogy a friss rendelet nagyon, hiszen megteremti az átjárhatóságot a fix 3 százalékos hitelből a családokat célzó otthonteremtési családtámogatási programokhoz. Elmondta, hogy a kormány mindenképpen javasolja ezeknek a rendeleteknek a tanulmányozását, egyúttal mindenképpen javasolják a gyermeket vállalni tervező házaspároknak, hogy nézzék meg ezeket a kombinálhatóságokat.