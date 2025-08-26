Deviza
EUR/HUF396.67 -0.16% USD/HUF340.72 -0.41% GBP/HUF459.35 -0.23% CHF/HUF422.83 -0.34% PLN/HUF93.08 -0.2% RON/HUF78.48 -0.2% CZK/HUF16.17 -0.07% EUR/HUF396.67 -0.16% USD/HUF340.72 -0.41% GBP/HUF459.35 -0.23% CHF/HUF422.83 -0.34% PLN/HUF93.08 -0.2% RON/HUF78.48 -0.2% CZK/HUF16.17 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,696.54 -0.13% MTELEKOM1,984 +0.4% MOL2,940 +0.14% OTP30,240 -0.43% RICHTER10,600 +0.09% OPUS586 -0.17% ANY7,920 0% AUTOWALLIS163.5 0% WABERERS5,240 -0.38% BUMIX9,230.44 -0.36% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,174.83 -0.66% BUX104,696.54 -0.13% MTELEKOM1,984 +0.4% MOL2,940 +0.14% OTP30,240 -0.43% RICHTER10,600 +0.09% OPUS586 -0.17% ANY7,920 0% AUTOWALLIS163.5 0% WABERERS5,240 -0.38% BUMIX9,230.44 -0.36% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,174.83 -0.66%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lakásbiztosítási kampány lakásbiztosítás, lakás, biztosító, ház, ingatlan, biztosítás, Female,Real,Estate,Broker,Presenting,And,Advised,To,Model,Home mnb albérlet Otthon Start program, hitel, lakás, lakóingatlan, ingatlanpiac
otthonteremtés
CSOK Plusz
falusi CSOK
Panyi Miklós
Otthon Start Program
lakáshitel

3 százalékos hitel: így kombinálható az Otthon Start program más konstrukciókkal – fontos részleteket árult el az államtitkár

Megjelent a régen várt rendelet a 3 százalékos lakáshitelekről. Panyi Miklós kifejtette, mivel és hogyan kombinálható az Otthon Start program.
VG
2025.08.26., 11:13
Fotó: Shutterstock

Megjelent az Otthon Start program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet . Fontos, hogy egyszerre legfeljebb két támogatott kölcsön igényelhető, vagyis a fix 3 százalékos lakáshitel mellé vagy a CSOK Plusz, vagy a Falusi CSOK hitelt lehet igénybe venni. A rendelet kapcsán a közösségi oldalán videóüzenetben osztotta meg gondolatait Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese.

lakásbiztosítási kampány lakásbiztosítás, lakás, biztosító, ház, ingatlan, biztosítás, Female,Real,Estate,Broker,Presenting,And,Advised,To,Model,Home mnb albérlet Otthon Start program, hitel, lakás, lakóingatlan, ingatlanpiac
A Otthon Start program lakáshiteles számos más konstrukcióval kombinálható / Fotó: Shutterstock

„Felhívjuk a fiatalok figyelmét arra, hogy a fix 3 százalékos lakáshitel kombinálható más, családokat érintő otthonteremtési támogatásokkal. Így például a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal vagy a Babaváró kölcsönnel. A megjelent Családi Otthonteremtési Kedvezményeket a fix 3 százalékos hitellel kombinálhatóvá tevő kormányrendelet nagyon fontos rendelkezéseket tartalmaz” – hangsúlyozta Panyi Miklós.

Az államtitkár szerint a módosítás egyrészről biztosítja azt, hogy a fix 3 százalékos hitel felvehető legyen például a CSOK Plusz hitellel együtt is, ami jelentősen megnöveli a mozgásteret a felvehető hitelösszeg tekintetében. Panyi szerint ezt mindenképpen javasolják a házaspároknak és a gyermeket vállalóknak. Hozzátette azonba, hogy a CSOK rendeletnek a módosítása nemcsak emiatt fontos, mivel azokat az élethelyzetetek is kezeli, akik mondjuk fiatalok, elindulnak az életben, felveszik ezt a fix 3 százalékos hitelt, később, néhány év múlva pedig úgy döntenek, hogy családot alapítanak. Számukra ez a rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a fix 3 százalékos hitelt vagy kiegészítsék CSOK Plusz-os kölcsönnel, vagy pedig akár átlépjenek ebbe a CSOK Plusz-os hitelbe.

Hogy néz ki gyakorlatban az Otthon Start program kombinálása?

Panyi Miklós kifejtette, hogy lehetőség van arra, hogy

  • a hitelfelveők a fix 3 százalékos hitelüket lezárják, és helyette CSOK Pluszt vegyenek fel, amivel további kedvezményeket vehetnek igénybe, hogy egy nagyobb ingatlanba költözzenek.
  • Azonban azt is megtehetik, főleg családi ház esetén, hogy a már meglévő fix 3 százalékos hitelük mellé felveszik a CSOK Plusz-ot is, és a meglévő ingatlanukat kibővítik.
  • De arra is lehetőségük van, hogy amennyiben nem költöznek tovább az ingatlanukba, ezt a fix 3 százalékos hitelüket fogják CSOK Plusz-os hitellel kiváltani, ezáltal pedig igénybe vehetnek további kedvezményeket, például második megszületett gyermek esetén 10 millió forintot leírhatnak az adósságukból. 

Az államtitkár kiemelte, hogy a friss rendelet nagyon, hiszen megteremti az átjárhatóságot a fix 3 százalékos hitelből a családokat célzó otthonteremtési családtámogatási programokhoz. Elmondta, hogy a kormány mindenképpen javasolja ezeknek a rendeleteknek a tanulmányozását, egyúttal mindenképpen javasolják a gyermeket vállalni tervező házaspároknak, hogy nézzék meg ezeket a kombinálhatóságokat.

Otthon Start hitel: kiborult a politikus a Portfolio cikkére – „alapvető tényeket hallgatnak el!"

Tételesen cáfolta közösségi oldalán a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a futamidő végéig fix, 3 százalékos kamatozású Otthon Start hitelről írt cikket. Panyi Miklós szerint a Portfolo írása torzít, elhallgatja az Otthon Start hitel által nyújtott fontos kedvezményeket és a tényeket, a szerző pedig elveszett a kattintásvadászat és a szenzációhajhász cikkírás világában.

Panyi Miklós nemcsak pontokba szedte, de ezután részletesen ki is fejtette, hogy mi a gond az írással.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
energia

Beszakadhat az olaj ára, feleslegtől tart a piac

Egyelőre kifulladt az olajrali.
3 perc
kertmozi

Borzalmasan lepusztult a Balaton híres kertmozija – videó

A kertmozi a rendszerváltás után fokozatosan elvesztette szerepét. A helyet a 2000-es években még időről időre megnyitották.
2 perc
CSOK Plusz

3 százalékos hitel: így kombinálható az Otthon Start program más konstrukciókkal – fontos részleteket árult el az államtitkár

Megjelent a régen várt rendelet a 3 százalékos lakáshitelekről.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu