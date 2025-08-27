Otthon Start Program: óriási bajban az ellenzék az államtitkár szerint, képtelenek fogást találni

Panyi Miklós kifejtette: a '90-es évek óta az otthonteremtési támogatások abból indultak ki, hogy van-e gyerek vagy tervez-e gyermekvállalást az adott házaspár, az Otthon Start Program viszont a tulajdonosi állapotból indul ki és jellemzően a fiatalokat érinti, de nincs korhatárkorlát. A legfontosabb szempontnak azt nevezte, hogy a fiatalok minél hamarabb el tudjanak indulni az önálló életben, illetve albérlet helyett inkább a saját otthonuk törlesztőrészletét fizessék, tulajdonossá váljanak. Érvelése szerint, ha a fiatalok hamarabb önállósodnak, akkor hamarabb tudnak családot alapítani, és a vagyoni helyzetükben is nagyobbat tudnak előre lépni, ami szintén nagyon fontos a családalapítási, gyermekvállalási célok megvalósulásában.

Az államtitkár kiemelte, a fix 3 százalékos hitelprogram kombinálható lesz az összes családtámogatási, otthonteremtési programmal. Ez elképesztő lehetőséget jelent a családok, a gyermekvállalásban gondolkodók számára, hiszen nemcsak a már meglévő családtámogatási elemek, hanem az új, fix 3 százalékos, 50 millió forintos hitelkeret is rendelkezésre áll mostantól számukra, ami óriási segítséget nyújthat a házvásárlásban, a házépítésben vagy a nagyobb méretű lakás megvásárlásában – hangsúlyozta.

Példaként említett egy két gyermeket tervező házaspárt, amelynek nincs első otthona. Ők a csok pluszban kapnak egy 30 millió forintos hitelkeretet, itt fix 3 százalékos a kamat és szintén akár 25 év a futamidő. A csok plusznál a megvásárolt ingatlan esetén van illetékmentesség is, és ha megszületik a második gyermek, akkor 10 millió forintot leírhatnak a 30 millió forintos hitelből. Emellé jön be az 50 millió forintos, 3 százalékos fix kamatozású hitel, ezzel ők összesen 30 plusz 50 millió forintos kamattámogatott hitelhez férnek hozzá, így nagyobb ingatlanban, illetve lakás helyett akár házban is gondolkodhatnak. A babaváró hitel nagy részét pedig beforgathatják önrészként.

Panyi Miklós kijelentette: Magyarország a legerősebb életkezdési és otthonteremtési csomagot biztosítja a fiatalok számára. Elmondta, próbálták az első otthon definícióját életszerűvé alakítani, ezért az a főszabály, hogy az elmúlt tíz évet vizsgálják; ha valakinek több mint tíz évvel ezelőtt volt ingatlantulajdona, az nem számít. Kifejtette: például a devizahitel-károsultakra gondolnak, hiszen nagyon sok olyan család vagy épp egyedülálló, középkorú ember van, aki akkor elvesztette az otthonát és még most is albérletben él, de részt vehet a programban az is, akinek egy 15 millió forintot meg nem haladó értékű ingatlantulajdona vagy ingatlantulajdon-hányada van.