Kiborult a magyar államtitkár: máris megtámadták a 3 százalékos hitelt – gyorsan fontos üzenetet küldött a fiataloknak az Otthon Start programról

Bérlakást saját ingatlan helyett? Egyebek mellett ezt ajánlja a politikai ellenzék. Az Otthon Start program komoly viták tárgya, például már húszszázalékos drágulásért okolják. Csakhogy Panyi Miklós alaposan megvédte a kormányzat ötletét.
Hecker Flórián
2025.08.09, 15:08
Frissítve: 2025.08.09, 16:02

Erőteljes hangvételű Facebook-poszttal jelentkezett szombaton a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára. Panyi Miklós azt kifogásolta, hogy az Otthon Start program éles támadást kapott.

Fotó: SB Arts Media / Shutterstock 

Panyi Miklós nem egyszerűen államtitkár, hanem vezeti azt a kormányzati irodát, amely a 3 százalékos hitel lebonyolításáért felel. Ezért is bír jelentőséggel a megszólalása.

Otthon Start program: kiborult az államtitkár

 Bejegyzésében arról írt, hogy a Tisza Párt megtámadta a fix 3 százalékos programot. Szerinte

  • a Tisza Párt nem akarja, hogy több tízezer fiatal albérlet helyett otthont szerezzen,
  • a Tisza Párt nem akarja, hogy a fiatalok akár havi 150 ezer forintos támogatást kapjanak,
  • a Tisza Párt ahelyett, hogy támogatná a fiatalok otthonszerzését, hergel és abszurd hazugságokkal támadja a programot.

A Tisza 20 százalékos ingatlandrágulással dobálózik, miközben 

a júliusi országos ingatlanár-drágulási mutató 0,1 százalék (!!!) volt. Ez volna a felelős kormányváltó erő? Ennyire számítanak a tények? Nem, a tények nem számítanak. Marad a hergelés, a riogatás

– fakadt ki.

Háromszázalékos hitelt: üzenetet kaptak a kormánytól a fiatalok

De ezzel nem ért véget a nyilatkozata, ugyanis egyúttal fontos üzenetet is küldött a fiataloknak. „Akkor nézzük ennek a komoly és hiteles formációnak az ajánlatát” – folytatta. Azt állapította meg, hogy a Tisza Párt ajánlata a fiatalok lakhatási nehézségeire az, hogy két-háom év múlva majd felépül néhány ezer bérlakás, amiben lehet albérletet fizetni. A kormány ajánlata ezzel szemben az, hogy bármelyik fiatal saját otthont szerezhet magának, akár már pár hónap múlva.

Nem pár ezer fiatalnak kínálunk albérletet két-három év múlva. Hanem sok tízezer fiatalnak tulajdont, néhány hónapon belül.

Végezetül felidézte, hogy Kollár Kinga óta tudjuk, hogy a Tisza Párt számára az a jó, ami az országnak rossz. És mivel ez a program az országnak, a fiataloknak, az építőiparnak jó, a Tiszának rossz – ezért támadják, ezért riogatnak és rágalmaznak. „Magyar Péter a saját családját is tönkretette önös hatalmi érdekei miatt. Sok tízezer fiatal otthonteremtésének ellehetetlenítése se drága neki. Ne üljünk fel a hergelésnek” – zárta posztját a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára.

