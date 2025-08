Ezt teszi az Otthon Start program az albérletpiaccal

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a legtöbb nappali tagozatos hallgató

Budapesten tanul, 2023-ban több mint 118 ezer fő,

Debrecen a második legnagyobb egyetemváros közel 24 ezer hallgatóval, majd

Szeged, Pécs és Győr következik a sorban 19, 18 és 10 ezer nappali tagozatos egyetemistával.

A szakértők szerint

az Otthon Start program az abban részt venni nem tudó, és az albérletpiacon lakhatást keresők számára is jótékony hatású lehet.

Az egyetemista albérlet-keresők egy részével kiesik ugyanis a kiadó lakások piacáról a fizetőképes kereslet jelentős része, ami gátat szab az albérleti díjak emelkedésének.

Fékezi az albérleti díjak emelkedését, hogy az állampapírból ingatlanpiacra átnyergelő befektetők révén idén augusztusban több kiadó lakás jelenhet meg az albérletpiacon. Közben kiderült az is, hogy az Otthon Start program keretében vásárolt lakásokat ki is lehet adni, ami a kínálat további növekedéséhez is hozzájárulhat, ez pedig további fékező hatást fejt ki az albérleti díjak emelkedésének ütemére.

Míg az első félévben a befektetők mozgatták az ingatlanpiacot, az albérletpiac átalakulásával mérséklődhetnek a bérbeadás révén elérhető hozamok, ami pedig eltávolíthatja a lakáspiactól azokat a befektetőket, akik kiadásból hasznosítanák a megvásárolt ingatlant. Ez lassíthatja a lakáspiaci áremelkedést, annak ellenére is, hogy az Otthon Start program által kiváltott keresletnövekedés inkább az árak növekedése irányába hat. Mivel azonban a kamattámogatott hiteleket nehezebb beépíteni a lakásárakba, a drasztikus drágulás – a befektetői kereslet lanyhulásával is számolva – középtávon nem valószínűsíthető.