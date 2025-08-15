Deviza
3 százalékos hitel: a kormány biztosra megy – útmutatót kapnak a bankok az Otthon Start programhoz

A fix 3 százalékos kamatozású hitel szeptember elsején indul, és a kormány gyors, gördülékeny igénylést ígér – a bankok pedig komoly versenyre készülnek. Megszületett a végső megállapodás az Otthon Start program részleteiről a kormány és a Magyar Bankszövetség között.
VG/MTI
2025.08.15., 20:16
Fotó: Panyi Miklós / Facebook

Pénteken lezárultak a még nyitott egyeztetések az Otthon Start programról a Miniszterelnökség és a Magyar Bankszövetség között – jelentette be Panyi Miklós államtitkár. A fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel szeptember elején startol, és a kormány célja, hogy az igénylők gyorsan hozzájussanak a forráshoz.

Panyi Miklós szerint megszületett a végső megállapodás az Otthon Start program részleteiről a kormány és a bankszövetség között

Az államtitkár szerint kulcsfontosságú volt, hogy a bankok egységesen értelmezzék a szabályokat, elkerülve az eltérő gyakorlatból fakadó késéseket.

Az elmúlt hetekben intenzív kapcsolatban voltak a kormányzati és banki szakértők, ennek keretében több kérdést tisztáztunk, és értelmezési útmutató készült a bankok számára 

közölte Panyi Miklós a Facebook-oldalán.

 

Rajtra kész az Otthon Start program

A Panyi által kiemelt cél a hitelfolyósítás gyorsítása és az ügyfélélmény javítása, hogy az indulást követően minél többen élhessenek a kedvezményes konstrukcióval. A bankok eközben piaci versenyre készülnek, hiszen a fix, alacsony kamat hosszú távon is vonzó alternatívát jelenthet a változó kamatozású piaci hitelekkel szemben.

A szeptember 1-jei rajt előtt a hitelpiacra figyel a szakma: az Otthon Start akár több tízezer család számára is belépőt jelenthet a lakástulajdonhoz. A kérdés már csak az, mekkora lesz a tényleges igény, és mennyire bírja majd a tempót a bankrendszer.

Otthon Start: van egy részletszabály, amit kevesen tudnak – ezen bukhat el a 3 százalékos hitel

A 3 százalékos hitel esetében is van hitelbírálat, és a bank itt is végez értékbecslést. A túlárazott lakások így elbukhatják az Otthon Start kedvezményes hitelét.

 

3 százalékos hitel: a kormány biztosra megy – útmutatót kapnak a bankok az Otthon Start programhoz

A fix 3 százalékos kamatozású hitel szeptember elsején indul, és a kormány gyors, gördülékeny igénylést ígér – a bankok pedig komoly versenyre készülnek.
Orosz-ukrán háború: mi lesz a Trump–Putyin történelmi találkozó után? – itt a hat legfontosabb állomás, amiből látszik a jövő

A remélten történelmi találkozóhoz vezető út tíz legfontosabb momentuma a jövőt latolgatóknak.
Putyin bizalmasa előre szólt: Trump és az orosz elnök nagyon hosszú időre össze lesz zárva Alaszkában – maratoni tárgyalás kezdődik Ukrajnáról

Az orosz és amerikai elnök legalább hét órán át tárgyalhatnak.

Az orosz és amerikai elnök legalább hét órán át tárgyalhatnak.

