3 százalékos hitel: a kormány biztosra megy – útmutatót kapnak a bankok az Otthon Start programhoz

Pénteken lezárultak a még nyitott egyeztetések az Otthon Start programról a Miniszterelnökség és a Magyar Bankszövetség között – jelentette be Panyi Miklós államtitkár. A fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel szeptember elején startol, és a kormány célja, hogy az igénylők gyorsan hozzájussanak a forráshoz.

Panyi Miklós szerint megszületett a végső megállapodás az Otthon Start program részleteiről a kormány és a bankszövetség között / Fotó: Panyi Miklós / Facebook

Az államtitkár szerint kulcsfontosságú volt, hogy a bankok egységesen értelmezzék a szabályokat, elkerülve az eltérő gyakorlatból fakadó késéseket.

Az elmúlt hetekben intenzív kapcsolatban voltak a kormányzati és banki szakértők, ennek keretében több kérdést tisztáztunk, és értelmezési útmutató készült a bankok számára

– közölte Panyi Miklós a Facebook-oldalán.

Rajtra kész az Otthon Start program

A Panyi által kiemelt cél a hitelfolyósítás gyorsítása és az ügyfélélmény javítása, hogy az indulást követően minél többen élhessenek a kedvezményes konstrukcióval. A bankok eközben piaci versenyre készülnek, hiszen a fix, alacsony kamat hosszú távon is vonzó alternatívát jelenthet a változó kamatozású piaci hitelekkel szemben.

A szeptember 1-jei rajt előtt a hitelpiacra figyel a szakma: az Otthon Start akár több tízezer család számára is belépőt jelenthet a lakástulajdonhoz. A kérdés már csak az, mekkora lesz a tényleges igény, és mennyire bírja majd a tempót a bankrendszer.