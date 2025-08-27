Otthon Start: így induljunk el a fix 3 százalékos hitel felé – összeszedtünk minden útravalót!

Hogyan induljunk el, ha ki szeretnénk használni a példátlan magyar otthonteremtési program lehetőségeit? Rengeteg újságcikk született már, most a legpraktikusabb első lépéseket soroljuk fel, linkekkel. Forrásokat a legfontosabb részletekhez, kire vonatkozik, mire lesz szükségünk, kik kínálják a hiteleket, hogyan kalkuláljunk. Ha meggyőződtünk róla, hogy részt vehetünk a programban – mindenképp ez a legelső lépés –, ezeken az utakon haladhatunk tovább. A legelején érdemes tudni: az Otthon Start program feltételei könnyen teljesíthetők, lehetőségei más programokkal összevonhatók, jótékony hatásuk így megsokszorozódhat. A tájékozódás után pedig jöhet az áttörést jelentő lépés: a megszerezni kívánt ingatlan kiválasztása, majd a lakásvásárlás, házvásárlás.

Az Otthon Start program feltételei: ismerjük meg őket az indulás előtt / Fotó: Kallus György

Az Otthon Start program feltételei: szinte minden a kormányzati honlapon

Minden alapvető részletet megtalálunk a programról a kormányzati honlapon, és innen szinte mindenki ki tudja deríteni azt is, jogosult-e rá, szöveges és videós segédletek felhasználásával.

Csak címszavakban: a program az első lakáshoz jutást segíti, megszüntetve a korábbi programokból ismert megkötéseket. Biztonságos és olcsó, ezért fix 3 százalékos hitel a másik ismert neve, a kamata nem mehet feljebb, a törlesztőrészlete akár százezrekkel alacsonyabb a most elérhető piaci hitelénél, már 10 százalékos saját résszel igénybe vehető új és használt lakásra is, nem kell hozzá házasságot kötni, gyermeket vállalni, fiatalnak lenni – Otthon Start-korhatár nincs. (Bizonyos megkötések azonban vannak: ezért is fontos indulás előtt ellenőrizni, eleget teszünk-e ezeknek.)

Ugyanakkor megtakarításunkat tovább növelendő a 3 százalékos hitel összeköthető más állami programokkal, mint a CSOK Plusz vagy a falusi CSOK és a babaváró hitel.

Rengeteg, akár egyedi típusú élethelyzetekre szabott információt kaphatunk a Világgazdaság által eddig közölt cikkekből is.

A szeptember 1-jei indulás előtt az „utolsó pillanatokban” is finomítják a szabályozást, azzal a kiolvasható szándékkal, hogy még könnyebben igénybe vehetők és értelmezhetők legyenek a lehetőségek.

3 százalékos hitel: megjelent a régen várt rendelet az Otthon Startról – hatalmas könnyítést hirdettek ki a Magyar Közlönyben

Megjelent az Otthon Start program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet. Fontos, hogy egyszerre legfeljebb két támogatott kölcsön igényelhető, vagyis a fix 3 százalékos hitel mellé vagy a CSOK Plusz, vagy a falusi CSOK hitelt lehet igénybe venni.

A Magyar Közlönyben legutóbb közölt részleteket itt találjuk (értelmezésüket a keretben linkelt Világgazdaság-cikkben).

Háromszázalékoshitel-kalkulátor, az Otthon Start hitel törlesztőrészletei, feltételei

A feltételeket és a törlesztőrészleteket illetően már a kormányhonlap sok alapinformációt nyújt.