Otthon Start program: fontos módosítások léptek éltbe – örülhetnek a vásárlók

A legújabban módosított kormányrendelet bővíti és rugalmasabbá teszi a lakáscélú állami támogatások igénybevételét, hogy azokat még inkább összehangolják az Otthon Start Programmal; az intézkedések – különösen a 80-150 millió forintos ársávban – közvetlen hatással lehetnek az ingatlanpiacra – közölte kedden kiadott elemzésében a Duna House.

A kormányrendelet módosítása segíti az Otthon Start és a többi lakáscélú állami támogatás összehangolását / Fotó: Sorapop Udomsri / Shutterstock

A legfontosabb változások között említették, hogy a csok plusz és a falusi csok esetében is a támogatás felső értékhatára lakásoknál 100, házaknál 150 millió forintra nőtt és az Otthon Start hitel később csok plusszá alakítható, ha a hitelfelvevő házasságot köt és gyermeket vállal.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a módosítások értelmében egyszerre maximum két támogatott kölcsön vehető fel, a fix 3 százalékos hitel mellé a csok plusz vagy a falusi csok kapcsolható, illetve, hogy a csok plusz és az Otthon Start ugyanazon banknál, külön ügyintézési költség nélkül igényelhető.

A változtatások között szerepel még, hogy

adóstársként kizárólag a házastárs vagy a szülők vonhatók be, de a szülők nem szerezhetnek tulajdont.

Mindezek mellett az is fontos, hogy az állami kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg a bank által ténylegesen alkalmazott kamatot.

A közlemény idézte Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét, aki elmondta a változtatások bővítik a támogatott ingatlanok körét, valamint növelik a fiatal családok finanszírozási rugalmasságát.

Az értékhatár emelésével olyan lakások és házak is bekerülnek a támogatott körbe, amelyek korábban túl drágának számítottak, így ez a lépés a 80-150 millió forintos ársávban is tovább élénkíti a keresletet.

A rugalmasságot mutatja, hogy az Otthon Start később csok plusszá alakítható, így a fiatal, gyermektelen igénylők is előbb beléphetnek a lakáspiacra, majd családalapítás után ugyanazokra a kedvezményekre jogosultak lesznek, mint a csok plusz igénylők.

A Duna House példaként említette, hogy egy háromgyermekes család budapesti lakásvásárlásnál a módosítás előtt legfeljebb 80 millió forintos ingatlanra vehetett fel csok pluszt. Így egy 95 millió forintos lakás kiesett a támogatott körből.