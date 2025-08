Otthon Start hitel: elmarad a robbanás, de könnyű kiárazódni

Fajsúlyos elemzői meglátások:

A kereslet jelentősen élénkült, az áremelkedés szempontjából viszont még nincs őrületes hájp.

A februári PMÁP-csúcskamatok kifizetése után a befektetők piacra kiözönlése 4 százalékos árnövekedést okozott az ingatlanoknál, addig a júliusi csak 1 százalékra várható.

A bérbeadásra vagy későbbi értékesítésre szánt ingatlanoknál is javulhatnak a hozamkilátások.

A hirdetési árak emelkedése gyorsan bekövetkezhet, míg a tranzakciós árak késleltetve, 1-2 hónapos csúszással követik a trendet.

A budapesti külkerületek és az agglomeráció lehet a legnagyobb nyertes.

Garanciát jelent az 1,5 millió forint/négyzetméteres felső határ, de a program tartós stabilitása érdekében a keresletösztönző eszközöket kínálati oldali lépésekkel kell kiegészíteni.

A nemrég megjelent Otthon Start program részleteit már több oldalról is górcső alá vette a Világgazdaság. A portálunknak nyilatkozó ÉVOSZ-elnök szerint akár 800 milliárd forint pluszmegrendelést jelent az építőiparban a program elindulása, és akár 30 ezer új lakás épülhet 2027-re. Írtunk arról is, hogy egy új ingatlanfejlesztői kör jelenhet meg a piacon kiszolgálva a jellemzően magukat 30-35 millió forint hitelre elkötelező vevői kört, akiket lázban tart, hogy milyen árfelhajtó hatása lesz majd az új programnak és mennyire tartja kordában az eladókat a jogszabályban rögzített 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti felső korlát. Az árfelhajtó hatást tekintve nem beszélhetünk konszenzusról a portálunk által korábban és ebben a cikkben megkérdezett elemzők között, egyesek láncreakciót emlegetnek, mások úgy látják, bizonyos garanciák beépítésével és alkalmazásával széles körnek kedvez és sikerre vihető az otthonteremtési támogatás.

Fotó: Kallus György

Hűti a kedélyeket és nyugalomra int az Ingatlan.com vezető gazdasági elemzője is. Balogh László Otthon Start program és olcsó hitel nélkül is emelkednek a lakásárak, ebben nincs semmi meglepő. Hangsúlyozta, a kérdést sokkal inkább arról az oldalról kell megközelíteni, hogy mennyi idő alatt megy végbe, mekkora mértékű lesz és hol tapasztaljuk majd leginkább. Emlékeztetett, 2015 és 2022 között európai uniós szinten is az egyik legnagyobb drágulás jellemezte a hazai lakáspiacot, volt, ahol a mértéke ebben az időszakban elérte évente a 20 százalékot. Ebben persze szerepe volta 2008-as gazdasági recesszió következtében kialakult devizahiteles válságnak is, ami 2010–2014 között árcsökkentést hozott a lakáspiacon, így a 2015-ben kezdődő élénkülés első fázisa csupán korrekció volt.